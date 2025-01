Danski zunanji minister Trumpu znova sporočil: Grenlandija ni na voljo

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je sporočil, da Grenlandija ni na voljo in tako ponovno zavrnil izjave novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prevzemu arktičnega ozemlja. Slednji med ponedeljkovo inavguracijo ni omenjal Grenlandije, je pa v kasnejšem pogovoru z novinarji ponovil, da jo ZDA potrebujejo zaradi varnosti.

Danski minister Lokke Rasmussen je dan po inavguraciji Donalda Trumpa zavrnil oblikovanje svetovnega reda, "v katerem si lahko države, če so dovolj velike, ne glede na to, kako se imenujejo, kar same postrežejo" s tujim ozemljem. Trump v ponedeljek ob prisegi sicer ni omenjal Grenlandije, je pa pozneje med odgovarjanjem na novinarska vprašanja dejal, da jo ZDA potrebujejo zaradi "mednarodne varnosti". Ob tem je dodal, da Dansko skrb za to avtonomno ozemlje stane veliko denarja, zato meni, da bi Koebenhavn pristal na predajo. Lokke Rasmussen je dejal še, da ga Trumpove izjave ne napeljujejo k razglasitvi krize.

Grenlandija FOTO: AP icon-expand

Voditelji več danskih političnih strank so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes zbrali na brifingu na to temo pri premierki Mette Frederiksen. Iz dela opozicije je slišati opozorila, da so pred Dansko štiri težka leta. Frederiksenova je že večkrat poudarila, da Grenlandija ni naprodaj in da morajo o prihodnosti otoka odločiti njegovi prebivalci. Na otoku deluje sicer močno gibanje za neodvisnost, h kateremu spada tudi tamkajšnji predsednik vlade Mute Egede. Trump je že leta 2019 med svojim prvim predsedniškim mandatom izrazil interes za nakup tega avtonomnega ozemlja. Pri tem je govoril o morebitnem "velikem nepremičninskem poslu", ki bi bil strateško zanimiv.