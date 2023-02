Praznik zaljubljencev je dan, ko si izkazujemo ljubezen, a na Filipinih to počnejo na malce drugačen način. Namesto šopkov pisanega cvetja parom namreč pripravijo prav posebne šopke sadja in zelenjave, ki stanejo bistveno manj kot običajni. Poleg zelenjave so v šopku lahko tudi lažni bankovci, namesto čokolade pa so v darilnih škatlah miši, kače ali črički.