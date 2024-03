Darilne vrečke za dunajske policiste: 'Neprimerno'

Policisti so bili na veleposlaništvo napoteni v času ruskih predsedniških volitev, da bi zagotovili varnost med glasovanjem. Ko je zadnji volivec 17. marca kmalu po 22. uri zapustil veleposlaništvo, mu je sledilo vsaj šest uslužbencev urada za državno varnost in ekstremizem ter policisti. Vsaj trije od njih so nosili darilne vrečke z rusko zastavo.

Uniformirani policisti in pripadniki urada v civilnih oblačilih niso dežurali le zunaj stavbe, temveč so bili pogosto tudi v prostorih veleposlaništva. Eden od policistov je to opravičeval s tem, da je moral na stranišče. Očitno pa je, da so na veleposlaništvu policistom ponudili hrano in darila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Policijska uprava na Dunaju je pozneje potrdila prejem daril. "Ob koncu operacije so policisti prejeli darilne vrečke s predmeti manjše vrednosti," je pojasnil tiskovni predstavnik policije. Čeprav to ni prekršek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, je vseeno neprimerno in ne ustreza profesionalnemu pristopu policistov na terenu.

"Policisti so bili v zvezi s tem obveščeni in jim je bilo naročeno, naj darila zavrnejo," je še dodal.