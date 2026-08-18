Darilo za 20 let pripadnosti: sanjski šef zaposleni podaril avto

"Povabil me je na kavo, ker že 20 let delam v lokalu. Izročil mi je šopek, torto in rekel: Še nekaj imamo za vas," pripoved o skorajda neverjetnem darilu prične Katarina Valentić. "Ko sem zagledala avto, sem bila popolnoma presenečena," nadaljuje. Podobno navdušena je bila tudi njena družina. "Vprašali so, kakšen avto je to," razlaga. Odgovorila jim je le, da se očitno splača delati za tako dobrega šefa, piše hrvaški spletni portal Net.hr.

Brez skritih namenov

Presenečenje je bilo toliko večje, ker je avto resnično potrebovala, a o tem nikoli ni govorila na glas. Valentićeva sicer priznava, da jo je lastnik podjetja Martin Kordić, sicer tudi župan Vođincev in poslanec hrvaškega saborja, nekajkrat vprašal, ali ima vozniško dovoljenje. V sanjah pa si ni mislila, da ji ga bo kar kupil. "Z ženo sva se pogovarjala, kaj bi lahko podarili Katarini, in preigravala vse mogoče ideje. Najbolj nama je bila všeč ta, da ji podarimo vozilo. Domislila sva se pred približno šestimi meseci in jo uresničila julija," razlaga Kordić. Avtomobil so ji nato podarili pred dnevi, na 20. obletnico podpisa njene pogodbe o zaposlitvi.

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