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Darilo za 20 let pripadnosti: sanjski šef zaposleni podaril avto

Vođinci, 18. 08. 2026 10.00 pred 2 urama 2 min branja 58

Avtor:
Ti.Š.
Podarjen avtomobil

Iz Vođincev, majhne občine v vukovarsko-sremski županiji na vzhodu Hrvaške, prihaja skorajda neverjetna zgodba. Za 20 let poslovne zvestobe in pripadnosti je lastnik podjetja zaposleni podaril nov avtomobil.

"Povabil me je na kavo, ker že 20 let delam v lokalu. Izročil mi je šopek, torto in rekel: Še nekaj imamo za vas," pripoved o skorajda neverjetnem darilu prične Katarina Valentić. "Ko sem zagledala avto, sem bila popolnoma presenečena," nadaljuje.

Podobno navdušena je bila tudi njena družina. "Vprašali so, kakšen avto je to," razlaga. Odgovorila jim je le, da se očitno splača delati za tako dobrega šefa, piše hrvaški spletni portal Net.hr.

Brez skritih namenov

Presenečenje je bilo toliko večje, ker je avto resnično potrebovala, a o tem nikoli ni govorila na glas. Valentićeva sicer priznava, da jo je lastnik podjetja Martin Kordić, sicer tudi župan Vođincev in poslanec hrvaškega saborja, nekajkrat vprašal, ali ima vozniško dovoljenje. V sanjah pa si ni mislila, da ji ga bo kar kupil.

"Z ženo sva se pogovarjala, kaj bi lahko podarili Katarini, in preigravala vse mogoče ideje. Najbolj nama je bila všeč ta, da ji podarimo vozilo. Domislila sva se pred približno šestimi meseci in jo uresničila julija," razlaga Kordić. Avtomobil so ji nato podarili pred dnevi, na 20. obletnico podpisa njene pogodbe o zaposlitvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glede na to, da je Kordić podjetnik in politik, pa se postavlja vprašanje, ali gre pri tako radodarnem darilu morda za kakšen skriti namen ali politični marketing, še pišejo hrvaški novinarji. "Ni nobenega marketinga, politika in podjetništvo sta ločena. Katarina si to zasluži, to je darilo mojega podjetja. Smo kot majhna družina, skupaj delamo že 20 let, brez kakršnega koli pritoževanja. Še posebej zdaj, ko imam sam druge dolžnosti, je res dobro vskočila. Popolnoma ji zaupam in želim vse dobro," je še dejal radodaren šef.

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KOMENTARJI58

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123soba
18. 08. 2026 12.45
Pri nas v vladi so tudi vsi dobili avtomobile za zvestobo jajotu
Odgovori
0 0
Pošten delavec
18. 08. 2026 12.40
Kaj pa pri nas v Sloveniji, komaj vsak čaka, da narediš kakšno napako in, da te zajebe pri delodajalcu ali pa oni sami! Pa si priden ali pa ne.
Odgovori
+1
1 0
nikoli za desne
18. 08. 2026 12.38
delavec je tisti ki gor drži firmo! lasnik jo lahko samo zapravi!
Odgovori
+0
1 1
igornov
18. 08. 2026 12.37
Naši vrli podjetniki, bi še naš avto najraje vzeli, ne pa, da bi ga komu podarili.
Odgovori
+1
1 0
nikoli za desne
18. 08. 2026 12.33
ko berem desnuhe dobim občutek da nas hočejo prepričati da bi vsi zaposleni morali delodajalcem dati denar za bencin za lajhanje po morju z jahto predvsem v poletnem času!
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+1
1 0
Tir1
18. 08. 2026 12.26
Verjetno marketing. Ampak v primerjavi z marketingom našega Mijića je to nekaj drugega. On ima tudi nov avto. Za svojo ženo. Pod Janšo smo vedno bili večji Balkanci.
Odgovori
+5
7 2
nikoli za desne
18. 08. 2026 12.25
raja je presenečen ker je navajena da podejdniki sami sebi kupujejo vile,avte,jahte,....
Odgovori
+4
4 0
Darko32
18. 08. 2026 12.14
Pravilno, da se nagradi delavca. Tukaj bodo RVATI in vsi v bistvu udarili po delavcu iz nevoščljivosti z vsemi sredstvi. Vidimo tukaj v članku. Če pa gledamo kot poslanca SUVERENISTOV in njegovo izobrazbo je pokazal, da je potrebno delavca nagraditi in edino tako bomo dvignili produktivnost in spiralni dvig rasta ekonomije. Druge verzije ni.
Odgovori
+5
6 1
BUONcaffee
18. 08. 2026 12.08
Podjetnik in politik? Je to legalno?
Odgovori
-9
1 10
Tir1
18. 08. 2026 12.29
Tudi naš Mijić je tak. Samo podpira Janšo, zato je v redu politik. Take celo potrebujemo.
Odgovori
+1
2 1
Stajerc22
18. 08. 2026 12.05
vsak dan novice o hrvaski
Odgovori
+7
8 1
Heprk
18. 08. 2026 12.05
Sektasi so zaskrbljeni
Odgovori
-2
5 7
alicante1234
18. 08. 2026 12.05
Lastnik podjetja, župan in poslanec. On v enem letu zasluži več kot ona v 20-tih.
Odgovori
+0
3 3
jedupančpil
18. 08. 2026 12.12
vse to si lahko tudi ti :)
Odgovori
+5
7 2
štrekeljc
18. 08. 2026 12.29
Ne, če je poštenjak!
Odgovori
+0
1 1
BUONcaffee
18. 08. 2026 12.04
A kdo na sliki prepozna avto?
Odgovori
-4
0 4
124091204
18. 08. 2026 12.17
Clio
Odgovori
+2
2 0
spam1
18. 08. 2026 12.18
Clio
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
18. 08. 2026 11.57
Davek od darila plača ona ali on?
Odgovori
-8
1 9
BUONcaffee
18. 08. 2026 11.55
Kaj pa je kupil ostalim zaposlenim?
Odgovori
-8
0 8
gebo 1
18. 08. 2026 11.54
Avto je že v naturalijah odplačala
Odgovori
-13
1 14
belyugo
18. 08. 2026 12.07
S takim komentarjem samo namiguješ, da moški niso pošteni in sposobni voditelji.
Odgovori
+5
5 0
Ali63
18. 08. 2026 12.32
Je to tvoja praksa in praksa tvojih članov? O g abno.
Odgovori
0 0
devlon
18. 08. 2026 11.45
marketing. ce bi to bila normalna poteza, bi jo izvajala večina. Vendar ni 'normalno'
Odgovori
-4
1 5
dededetox
18. 08. 2026 11.36
Avto je odlična poteza, če hočeš propagirati svoj lokal, istočasno pa tudi sebe kot super delodajalca, srčnega človeka in pravega poslanca. Kot naprimer Bauhaus in "delovna akcija"!!!!
Odgovori
+5
7 2
Ali63
18. 08. 2026 11.30
Vse obratno od g. Mijića! S tem da g. ne pomeni gospod!
Odgovori
+10
15 5
Uporabnik1838526
18. 08. 2026 11.22
Do 80 so plače naraščale z dobičkom ....
Odgovori
+1
2 1
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