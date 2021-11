Bo kmalu na prostosti tudi Darko Šarić, šef mednarodne kriminalne združbe?

Organizatorju hudodelske združbe, ki je med leti 2008 in 2009 pretihotapil 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike v Evropo, je pritožbeno sodišče lani novembra potrdilo obsodbo na 15 let zapora.

Sojenje srbskemu narkokralju Darku Šariću se vleče kot telenovela. Sodni postopek proti Šariću poteka že 10 let (od leta 2012). Sprva so mu sodili v odsotnosti, vmes so več kot 27-krat preložili naroke. 22. novembra se je znova pojavil pred sodiščem, tokratno sojenje pa naj bi se zaključilo 30. novembra. Zelo verjetno je, da bo to zadnji sodni proces proti Šariću zaradi preprodaje kokaina. V javnosti so vse glasnejša ugibanja, da mu bodo znižali kazen. Zna se namreč zgoditi, da bo končna obsodba tako nizka, da bo zaradi že prestanega časa v priporu, v katerem je od 2014, ko se je predal srbskim oblastem, kmalu odkorakal na prostost.

Skupaj s Šarićem je sodišče leta 2018 obsodilo še 17 njegovih sodelavcev. Obsojeni so bili na 10 do 15 let zapora vsak oziroma skupno več kot 300 let zapora. Še dva obtožena sta bila oproščena pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja. Lani pa je pritožbeno sodišče večini njegovih obsojenih sodelavcev znižalo kazen, štirje pa so bili oproščeni, je poročal Krik.

15-letno zaporno kazen mu je v ponovljenem sojenju leta 2018 izreklo Specialno sodišče v Beogradu. Pred tem je bil Šarić leta 2015 obsojen na 20 let zapora. A takrat je prvostopenjsko sodišče uporabilo določbe prenovljenega kazenskega zakonika iz leta 2009, moralo pa bi še starega iz leta 2005, po katerem je bila najvišja možna kazen za tihotapljenje mamil od pet do 15 let zapora. Višje sodišče je to sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje, kjer je torej bil obsojen na 15 let zapora.

Junija letos pa je to sodbo Vrhovno sodišče razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje, potem ko so njegovi odvetniki vložili zahtevo za varstvo zakonitosti.