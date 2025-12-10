Daroval rakotvorno spermo, z njo spočeli skoraj 200 otrok

Nekateri otroci darovalca sperme, ki povečuje tveganje za raka, so že umrli. Iz danske Evropske semenske banke, ki je prodala spermo, so sporočili, da prizadetim družinam izražajo "globoko sočutje", in priznali, da je bila sperma v nekaterih državah uporabljena za ustvarjanje preveč otrok.

Preiskavo je v okviru mreže preiskovalnega novinarstva Evropske radiotelevizijske zveze izvedlo 14 javnih radiotelevizijskih hiš.

Spermo je daroval anonimni moški, ki je bil za darovanje plačan kot študent. Njegovo spermo so nato uporabljali še približno 17 let.

Vsi otroci, spočeti iz prizadete sperme, bodo imeli Li-Fraumenijev sindrom, ki ima do 90-odstotno verjetnost za razvoj raka, zlasti v otroštvu, pa tudi raka dojke pozneje v življenju.

Da je to grozljiva diagnoza, je za BBC povedala profesorica Clare Turnbull, genetičarka raka na Inštitutu za raziskave raka v Londonu.