Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Daroval rakotvorno spermo, z njo spočeli skoraj 200 otrok

København, 10. 12. 2025 09.09 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
6

Obsežna raziskava 14 javnih radiotelevizijskih hiš je razkrila, da je darovalec sperme, ki je nevede nosil genetsko mutacijo, ki povečuje tveganje za raka, po vsej Evropi postal oče vsaj 197 otrok. Spermo je daroval anonimno, tedaj kot študent, uporabljali pa so jo 17 let.

Nekateri otroci darovalca sperme, ki povečuje tveganje za raka, so že umrli. Iz danske Evropske semenske banke, ki je prodala spermo, so sporočili, da prizadetim družinam izražajo "globoko sočutje", in priznali, da je bila sperma v nekaterih državah uporabljena za ustvarjanje preveč otrok.

Preiskavo je v okviru mreže preiskovalnega novinarstva Evropske radiotelevizijske zveze izvedlo 14 javnih radiotelevizijskih hiš.

Spermo je daroval anonimni moški, ki je bil za darovanje plačan kot študent. Njegovo spermo so nato uporabljali še približno 17 let.

Vsi otroci, spočeti iz prizadete sperme, bodo imeli Li-Fraumenijev sindrom, ki ima do 90-odstotno verjetnost za razvoj raka, zlasti v otroštvu, pa tudi raka dojke pozneje v življenju.

Da je to grozljiva diagnoza, je za BBC povedala profesorica Clare Turnbull, genetičarka raka na Inštitutu za raziskave raka v Londonu.

Semenska banka
Semenska banka FOTO: Profimedia

Pri teh otrocih bodo pregledi z magnetno resonanco telesa in možganov ter ultrazvok trebuha, da bi poskušali odkriti tumorje, potrebni vsako leto.

Zdravniki, ki so obravnavali otroke darovalca, so letos izrazili zaskrbljenost pri Evropskem združenju za humano genetiko. Poročali so, da so med 67 do zdaj znanimi otroki odkrili 23 ogroženih. Desetim je že bil diagnosticiran rak.

Številka je vsaj 197 otrok, a to morda ni končna številka, saj podatkov še niso pridobili iz vseh držav.

sperma darovanje rak mutacija
Naslednji članek

Letalo na Floridi trčilo v avtomobil, huje poškodovanih ni

Naslednji članek

Zelenski pripravljen na volitve, če zaveznice zagotovijo varnost

SORODNI ČLANKI

Mutirana sperma darovalca: za rakom bi lahko v Evropi zbolelo več deset otrok

Študija: Moški z boljšo kakovostjo sperme živijo dlje

Preveč razigran darovalec sperme pred roko pravice

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
10. 12. 2025 10.21
Ko bi naš Ivan doniral... bi vernice v vrsti stale, da bi dobile potomca našega odrešenika. 🙏
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1888402
10. 12. 2025 10.17
+0
Odskodnine bodo ...
ODGOVORI
1 1
4krogci
10. 12. 2025 10.15
+2
Crabman? 🤣
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 10.15
+3
Kolk sem jaz tega daroval v razne robce in štumfe...lahko bi bil multimilionar, ko Kokk@in$ky.
ODGOVORI
3 0
Vakalunga
10. 12. 2025 10.13
+3
Pa smo tam UMETNA OPLODITEV )))) Kje ste tisti, ki ste zakuhali ta cirkus..?'
ODGOVORI
8 5
MasteRbee
10. 12. 2025 10.12
+1
En podoben primer iz klinike za zdravljenje neplodnosti v ZDA, ko so pacientke prejele, od starega mrkača, povsem svežo spermo.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385