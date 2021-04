Daunte Wright ustreljen po nesreči. Policistka nameravala uporabiti paralizator

V nedeljo so policisti zaradi prometnega prekrška ustavili 20-letnika, a se je nato med njimi vnel boj, ko se je Wright poskusil izogniti vklepanju z lisicami in vrniti v vozilo. Gannon je na novinarski konferenci pokazal posnetek, ki ga je zajela kamera na policistki. Na posnetku se sliši Potterjevo, ki vzklika: "Paralizator! Paralizator!" To je sicer običajen policijski postopek, preden nekoga stresejo s paralizatorjem.

"Policistka je verjetno nameravala uporabiti paralizator, a je Wrighta po nesreči ustrelila," je dejal vodja policije. Dodal je, da ne more reči ničesar, kar bi lahko ublažilo to bolečino. Policistko so medtem že poslali na prisilni dopust.

Wrightova smrt je v ZDA znova vnela proteste, ki so ponekod prerasli tudi v nasilje. Priče pravijo, da so nekateri v policiste metali petarde in steklenice, ti pa so nato odgovorili s solzivcem in svetlobnimi granatami. Župan Brooklyn Cityja Mike Elliott je uvedel policijsko uro, a se množice protestnikov zanjo niso zmenile in so se tako že drugo noč zapored zbrale, da bi protestirale proti policijskemu nasilju.