Tujina

Davek na premoženje: Magyar udarja po Orbanovih zaveznikih

Budimpešta, 02. 06. 2026 16.15 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
L.M.
Denar

Po koncu 16-letne vladavine Viktorja Orbana Madžarska vstopa v novo obdobje, polno sprememb. Nova vlada pod vodstvom Petra Magyarja in njegove stranke Tisza napoveduje razgradnjo sistema politično povezanega bogatenja ter uvedbo davka na premoženje, ki bi prvič po desetletjih neposredno posegel v vrh madžarske elite.

Simbolični prelom predstavlja odločitev oglaševalskega mogotca Balasyja Gyule, enega večjih dobitnikov Orbánove dobe, da svoje podjetje in del premoženja po Magyarjevi zmagi na volitvah preda državi. Njegovi znameniti "modri plakati", nekoč osrednje orodje državnih propagandnih kampanj proti domnevnim sovražnikom, danes stojijo prazni. Z zamenjavo oblasti so se po poročanju The Guardiana zaprli tudi viri javnih naročil, ki so dolga leta napajali ozek krog zvestih podjetnikov.

Nova vlada namreč pripravlja uvedbo 1-odstotnega letnega davka na premoženje nad 1 milijardo forintov (okoli 2,3 milijona evrov). Peter Magyar je v objavi na omrežju X pojasnil, da naj bi bile obdavčene nepremičnine, lastniški deleži, premoženje v tujini ter luksuzni predmeti. Ob tem naj bi se upoštevalo tudi premoženje družinskih članov, da bi preprečili izogibanje davkom. Magyar ukrep opisuje kot vprašanje družbene pravičnosti, ne kaznovanja.

Finančni minister Andras Karman je napovedal, da bo do 5. junija predstavil podrobnejše izhodišče prenove davčnega sistema, s katero bi Madžarska lahko postala prva članica EU, ki bi po osemdesetih letih prejšnjega stoletja znova uvedla davek na premoženje.

Viktor Orban
Politični ekonomist Zoltan Pogatsa z Univerze Zahodne Madžarske je ob analizi premoženja 50 najbogatejših Madžarov, kot jih razvršča revija Forbes, ugotovil, da je kar 38 posameznikov svoje bogastvo pridobilo v času vladavine Viktorja Orbana bodisi neposredno prek javnih razpisov bodisi so kot že premožni pomembno okrepili svoje premoženje z javnimi naročili. Kot je povedal za The Guardian, to jasno kaže na delovanje t. i. sistema nacionalnega sodelovanja (NER), v katerem je politična lojalnost prinašala gospodarske privilegije.

Med najbolj izpostavljenimi predstavniki tega kroga je oligarh Lrinc Meszaros, najbogatejši Madžar z ocenjenim premoženjem okoli 5 milijard dolarjev (približno 4,3 milijarde evrov). Pred leti je svoj izjemni vzpon ob znanju in trdem delu pripisal trem dejavnikom – "Bogu, sreči in Viktorju Orbanu". Med najbogatejšimi je tudi Orbánov zet Istvan Tiborcz, katerega premoženje je ocenjeno na približno 245 milijonov dolarjev (okoli 210 milijonov evrov).

Preberi še Premier proti predsedniku: Madžarska na robu ustavne krize?

Del poslovne skupnosti ukrep podpira. Podjetnik Gabor Bojar je za portal Telex aprila poudaril, da bogati v drugih državah plačujejo več davkov in da je sedanji sistem nepravičen do povprečnih državljanov. Nasprotno pa upravitelj investicijskih skladov Viktor Zsiday opozarja, da bi moralo biti nezakonito bogatenje predmet kazenskih postopkov, ne splošne obdavčitve, in se boji slabše konkurenčnosti domačih podjetij.

Podatki kažejo na izjemno koncentracijo premoženja; po ocenah družbe Blochamps Capital ima zgornji 1 % od vseh 4,2 milijona gospodinjstev v lasti približno 35 % vsega premoženja, zgornjih 10 % pa več kot dve tretjini. Hkrati Madžarska slovi po nizkih davkih na dohodek, dobiček in kapital ter zelo visokem DDV, kar nesorazmerno obremenjuje zaposlene in nižje dohodke.

Peter Magyar
Magyarjeva stranka Tisza poleg tega načrtuje še dodatne ukrepe za večje obdavčenje premožnih, med drugim odpravo davčnih ugodnosti za sklade. Zbrana sredstva nameravajo usmeriti v pomoč nižjim dohodkovnim skupinam, hkrati pa napovedujejo znižanje dohodninske stopnje na 9 % ter zmanjšanje DDV, navaja The Guardian.

Po mnenju ekonomista Miroslava Palanskega s Karlove univerze in raziskovalca pri Tax Justice Network davki na premoženje niso namenjeni le polnjenju proračuna. Zmanjševanje neenakosti lahko dolgoročno spodbuja gospodarsko rast, večja preglednost pa razkrije resnično strukturo bogastva v državi.

Razprava o davku na premoženje poteka tudi v drugih državah, o njem razmišljajo v Braziliji, ZDA, Združenem kraljestvu in Franciji, a trenutno kaže, da bo prav Madžarska prva, ki bo takšen ukrep znova uvedla.

Madžarska Viktor Orban Peter Magyar davek na premoženje oligarhi

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misanthrope
02. 06. 2026 17.34
Vse lepo in prav, ampak kako bojo pa preprečili, da to skrijejo v davčne oaze? Ker bogati ljudje so hkrati najbolj škrti.
Bad Minton
02. 06. 2026 17.33
Še jokali bodo za Orbanom.
asdfghjklč
02. 06. 2026 17.55
Ti, rusofili in njegovi koritniki, noben drug.
natmat
02. 06. 2026 17.33
Naši bodo pa še nagradili bogate...s tem da bodo vzeli tistim siromakom ki že sedaj imajo bore malo...
NotMe
02. 06. 2026 17.30
No, pa imajo. Oprostite, ampak 2.3 mio ni veliko, malo večja hiša v Budimpešti, še kak avto in vikend, pa si tam. In če si to podedoval, naprej pa teraš nek povprečen prihodek, je bolje, da prodaš in kupiš zlate palice.
Slash
02. 06. 2026 17.20
Vidite kaj naredijo levi ! Matoz pa je lepo povedal, da ne bo davka na nepremičnine !
Slovenska pomlad
02. 06. 2026 17.05
Orhan=Janša
Teleport
02. 06. 2026 17.17
Jokaj😁
