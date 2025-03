Davkoplačevalski milijoni za vzdrževanje zaplenjene mega jahte?

Natanko 15 dni po ruskem napadu na Ukrajino (11. marca 2022) so italijanske oblasti zaplenile eno najbolj ekstravagantnih mega jaht v lasti ruskega oligarha Andreja Melničenka. "Vleči vzporednice med udeležbo na sestanku z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in vojno v Ukrajini je absurdno in nesmiselno," je tedaj dejal oligarh.

Jahta A kljub temu po treh letih ostaja v Tržaškem zalivu. "Vsekakor gre za ogromne stroške, ko govorimo o samem vzdrževanju. To je ogromna barka in potrebnih je veliko ljudi, ki so tam vsak dan in jo vzdržujejo," je dejal kapetan jahte Robert Novak. Zanjo torej še vedno skrbi posadka, vse račune za vzdrževanje pa plačuje Italija oziroma njeni davkoplačevalci.