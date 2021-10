Davor Dragičević se vrača v Banjaluko: Ubili so mojega otroka, naj ubijejo še mene

"Sem Davor Dragičević, 50 let sem živel v Republiki Srbski. Ugrabili in ubili so mi otroka. Za to dejanje sem obtožil sam vrh Republike Srbske in kaj se mi je zgodilo? Dobil sem tarčo na hrbet. Jaz, moja družina, moji prijatelji. Označili so me za vehabijo, terorista, moral sem pobegniti, če sem hotel preživeti. In moral sem premakniti grob svojega otroka ven iz Banjaluke," je v oddaji Zbudi se (Probudi se) na nova.rs povedal Davor Dragičević, oče umorjenega Davida.

Za vrnitev domov se je odločil potem, ko so mu v Avstriji zavrnili politični azil, za katerega je zaprosil že aprila 2019, ko je pobegnil iz Banjaluke. Tam je policija, ki ji je postal moteč, ker je vodil množične proteste, za njim izdala zaporni nalog.

Odločitev sodišča je sicer po njegovem mnenju zelo sumljiva. "Zgodilo se je več čudnih stvari. Sodnica, ki je sredi januarja odločila, da mi dodeli azil, je bila umaknjena s primera. Mislim, da je to politična odločitev, a najpomembneje je, da se jaz do konca meseca vračam v Banjaluko in nadaljujem svojo pot – za resnico in pravico za svojega otroka."