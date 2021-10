Davor Dragičević za 24ur.com: Vračam se močnejši, tako fizično kot psihično

Sodnico, ki je delala na njegovem primeru in je bila odobritvi političnega azila naklonjena, so namreč brez razloga zamenjali. " To je bila povsem politična odločitev, ki – ko gre za zaščito človekovih pravic in svoboščin – ne more biti v ponos Avstriji, niti celotni Evropski uniji, katere članica je tudi Slovenija ," je pojasnil za 24ur.com in napovedal: vložili bomo pritožbo in prijavo za uvedbo disciplinskega postopka. " Kljub temu pa to ne bo vplivalo na mojo odločitev, da se konec meseca vračam v Banjaluko in končno dobim pravico za svojega otroka ," je odločen.

"Lahko me likvidirajo, z mano lahko storijo, kar hočejo, a borba za resnico in pravico se bo nadaljevala. In pravici bo zadoščeno, o tem sem prepričan," pravi Davor Dragičević.

Pričakuje, da ga bodo prijeli, a se ne boji

Kot še dodaja, mu je vse, kar se je zgodilo do zdaj, na nek način koristilo. "Močnejši sem, tako fizično kot psihično, v teh letih se je uredilo veliko stvari. Odvalil se mi je kamen od srca, vesel sem, da se vračam." Skoraj prepričan je sicer, da ga bodo prijeli takoj, ko bo prestopil mejo. "Verjetno me bodo aretirali. Ali bo to v Sarajevu ali Banjaluki, ne vem. Proti meni je vloženih toliko kazenskih ovadb in prekrškov, da je to nekaj neverjetnega. Dobro vem, koga sem obtožil, da je ubil mojega otroka – to je sam vrh države, entiteta Republike Srbske, Dragan Lukač, Darko Ilić, Dubravko Kremenović in tožilca Dalibor Vrećo in Želimir Lepir. Vem, da se borim proti vodstvu mafije, entitete. Seveda bo borba težka, a ne nameravam odstopiti od nje niti za korak. Nasprotno, boril se bom še močneje," napoveduje.

Na vprašanje, ali ga je strah, pa: "Ne bojim se. Nikoli se nisem bal, od trenutka, ko so mi ugrabili otroka. Sem previden. Vse, kar sem delal do zdaj, sem delal z enim samim ciljem – da bi bili ugrabitelji in morilci mojega otroka privedeni pred roko pravice. In to bom delal še naprej. Za vse, kar se je zgodilo od 17. marca 2018 naprej, so odgovorne oblasti RS in država BiH, ne jaz. Vse to bi lahko preprečili, če bi vsi že prvi dan postopali tako, kot bi morali. Pričakujem hitro odločitev in ukrepanje tožilstva Bosne in Hercegovine na čelu z glavno tožilko Gordano Tadić. Pričakujem, da bodo oni, pa tudi SIPA zaščitili mene, mojo družino in člane skupine Pravica za Davida."