Davor Dragičević že v Sarajevu: Vrnil sem se po pravico za sina

Davor Dragičević, oče umorjenega Davida, se je po skoraj treh letih vrnil v Bosno in Hercegovino. Kot je povedal, ima v četrtek sestanek na tožilstvu in pričakuje "hitro ukrepanje", saj je njegovo življenje ogroženo. Možnosti sta dve, pravi – ali se pridružim Davidu v grobu ali pa dosežem, da prebivalci BiH dobimo pravno državo. Notranjega ministra je javno pozval, naj ga aretira, če ima razlog za to, a kot pravi, ima dovolj bežanja in skrivanja. Njegov odvetnik aretacije sicer ne pričakuje, a dodaja: Pripravljeni smo na vse.

Na letališču v Sarajevu so Davorja Dragičevića poleg številnih novinarjev pričakali tudi odvetnik Ifet Feraget, Muriz Memić, ki prav tako išče pravico za svojega umorjenega sina Dženana, in člani skupine Pravda za Davida (Pravica za Davida) s transparenti "Čača nikada neće biti sam" (oče nikoli ne bo sam). Davor je najprej objel svoje bližnje, nato pa vidno ganjen stopil pred kamere. V Davidovem imenu se je zahvalil vsem, ki ga podpirajo in povedal, da se je vrnil po pravico za svojega sina. "Včeraj sem prebral, da je minister Dragan Lukač, ki že tri leta prikriva, da je sodeloval pri ugrabitvi in ​​umoru mojega sina Davida, izjavil, da le neumen človek lahko pošlje otroka v vojno. Gospod Lukač, samo zločinec, kot ste vi in ​​ostali, lahko v središču Banjaluke vzame mojo dušo, jo posili in muči šest dni in na koncu namerno ubije!"

Zdaj imam dve možnosti, je nadaljeval, – ali se pridružim Davidu v grobu, kar je tudi moja želja, ali pa dosežem, da prebivalci BiH dobimo pravno državo. Povedal je, da se je vrnil močnejši kot kdajkoli prej, tako fizično kot psihično. "Življenje tam mi je pomagalo zbistriti glavo, da sem bolje razumel veliko stvari. Nikoli ne bom odnehal. Muriz mi je rekel, da tudi on ne bo nikoli obupal. Stal bom ob njem in njegovi družini. Pridružite se nama, to se mora končati," je pozval. Davor še pravi, da je ves čas, ko je bil v Avstriji, spremljal dogajanje v BiH. "To, kar delajo moji družini, družini Memić, družini Feraget, Perduju, Sofiji, vsem nam, meji na sodobni fašizem! In naj vam nekaj povem – Zahod nam ne bo pomagal! Evropska unija nam ne bo pomagala. Sami moramo najti moč!"