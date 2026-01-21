Svetovna elita v Davosu: na pistah gneča zasebnih letal

V švicarskem gorskem turističnem središču na 56. letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) letos pričakujejo več kot 3000 gostov. Med njimi bo rekordnih 64 predsednikov držav oziroma vlad. Številni bodo na srečanje prišli z zasebnimi letali. Mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace je v poročilu za leto 2025 navedla, da so lani v času foruma na letališčih okoli Davosa zabeležili 709 dodatnih letov zasebnih letal, kar je predstavljalo skoraj en let z zasebnim letalom na štiri udeležence svetovnega gospodarskega foruma, navaja Euronews.

Zasebna letala na letališču v Zürichu. FOTO: Profimedia

Nagovor Trumpa

Trump bo danes ob 14.30 nagovoril udeležence WEF v Davosu, potem ko je v zadnjem času povzročil diplomatski kaos v odnosih med Evropo in ZDA z napovedmi ameriškega prevzema Grenlandije, pri čemer ni izključil uporabe sile, minuli konec tedna pa je več evropskim državam, ki so v okviru izvidniške misije na Grenlandijo poslale svoje vojake, zagrozil s postopno uvedbo carin. Evropa ob vse resnejših grožnjah s strani ZDA izraža solidarnost z Dansko in Grenlandijo ter napoveduje odločen odziv, čeprav se številni voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ob tem še vedno zavzemajo za sodelovanje in dialog z ameriško stranjo.

Svetovni gospodarski forum v Davosu FOTO: AP

Kritike iz Evrope

Med najbolj kritičnimi je francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v torek v nagovoru v Davosu obsodil politiko ZDA in se znova zavzel za sprožitev instrumenta EU za zaščito pred gospodarsko prisilo, ki je znan tudi kot t. i. trgovinska bazuka. Macron je Trumpu sicer poslal sporočilo, v katerem mu je predlagal, da lahko pred odhodom v ZDA v Parizu organizira večerjo.

Predstavniki političnih skupin Evropskega parlamenta so se medtem v luči Trumpovih groženj s carinami dogovorili, da bo parlament začasno ustavil postopek potrjevanja julija lani sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA. Dokončno odločitev o tem naj bi predstavniki skupin v okviru odbora za mednarodno trgovino sprejeli danes.