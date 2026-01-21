Naslovnica
Svetovna elita v Davosu: na pistah gneča zasebnih letal

Davos, 21. 01. 2026 11.00 pred 35 minutami 2 min branja 44

Avtor:
N.L. STA
Davos v Švici

V švicarskem Davosu se ta teden zbira svetovna elita. Na Svetovni gospodarski forum (WEF) prihaja tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki bo zbrane nagovoril popoldne. Forum sicer poteka v senci političnih napetosti med Evropo in ZDA zaradi Trumpovih groženj s prevzemom Grenlandije in uvajanjem carin za več evropskih držav. Evropa medtem nadaljuje usklajevanja in išče formulo za odziv na Trumpove grožnje.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
11.56

V Davosu tudi številni zvezdniki

Na forumu so med drugim nekdanji nogometaš David Beckham, igralec Matt Damon, glasbenik Will.I.Am, nekdanji kanadski premier Justin Trudeau, pevka Katy Perry ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
11.48

Zelenskega v Švico ne bo

Ukrajinskega predsednika v Davos ne bo - uradno zaradi hude energetske krize v Ukrajini po intenzivnih ruskih napadih. Zelenski je priznal tudi, da je pozornost Trumpa trenutno usmerjena drugam in da je tokrat namesto foruma izbral Ukrajino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
11.40

Rutte: Ukrajina je prioriteta

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je na panelu, na katerem so razpravljali o varnosti Evrope, dejal, da mora biti Ukrajina glavna prioriteta, saj je ključnega pomena za varnost Evrope in ZDA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
11.28

"Usedite se in počakajte"

Ameriški finančni minister Scott Bessent pred prihodom Trumpa v Davos evropskim državam sporoča: "Usedite se in počakajte, da pride Trump v Davos ter poslušajte njegove argumente," navaja CNN.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
11.11

Pred Trumpovim nastopom

Trumpov govor je načrtovan med 14.30 in 15.15.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Prihaja 'T-rex Trump': Karkoli bodo naredili, jim bom vrnil

V švicarskem gorskem turističnem središču na 56. letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) letos pričakujejo več kot 3000 gostov. Med njimi bo rekordnih 64 predsednikov držav oziroma vlad.

Številni bodo na srečanje prišli z zasebnimi letali. Mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace je v poročilu za leto 2025 navedla, da so lani v času foruma na letališčih okoli Davosa zabeležili 709 dodatnih letov zasebnih letal, kar je predstavljalo skoraj en let z zasebnim letalom na štiri udeležence svetovnega gospodarskega foruma, navaja Euronews.

Zasebna letala na letališču v Zürichu.
Zasebna letala na letališču v Zürichu.
FOTO: Profimedia

Nagovor Trumpa

Trump bo danes ob 14.30 nagovoril udeležence WEF v Davosu, potem ko je v zadnjem času povzročil diplomatski kaos v odnosih med Evropo in ZDA z napovedmi ameriškega prevzema Grenlandije, pri čemer ni izključil uporabe sile, minuli konec tedna pa je več evropskim državam, ki so v okviru izvidniške misije na Grenlandijo poslale svoje vojake, zagrozil s postopno uvedbo carin.

Evropa ob vse resnejših grožnjah s strani ZDA izraža solidarnost z Dansko in Grenlandijo ter napoveduje odločen odziv, čeprav se številni voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ob tem še vedno zavzemajo za sodelovanje in dialog z ameriško stranjo.

Svetovni gospodarski forum v Davosu
Svetovni gospodarski forum v Davosu
FOTO: AP

Kritike iz Evrope

Med najbolj kritičnimi je francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v torek v nagovoru v Davosu obsodil politiko ZDA in se znova zavzel za sprožitev instrumenta EU za zaščito pred gospodarsko prisilo, ki je znan tudi kot t. i. trgovinska bazuka. Macron je Trumpu sicer poslal sporočilo, v katerem mu je predlagal, da lahko pred odhodom v ZDA v Parizu organizira večerjo.

Preberi še Macronova sporočila Trumpu: Ne razumem, kaj počneš na Grenlandiji

Predstavniki političnih skupin Evropskega parlamenta so se medtem v luči Trumpovih groženj s carinami dogovorili, da bo parlament začasno ustavil postopek potrjevanja julija lani sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA. Dokončno odločitev o tem naj bi predstavniki skupin v okviru odbora za mednarodno trgovino sprejeli danes.

Preberi še EU bo začasno zamrznila trgovinski sporazum z ZDA

Trump je sicer v torek napovedal, da bo ta teden v Davosu z več delegacijami razpravljal o Grenlandiji, pred tem pa je v ponedeljek izrazil prepričanje, da evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu tega avtonomnega danskega ozemlja.

davos švica forum srečanje

