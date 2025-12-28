Naslovnica
Tujina

Deaktivacija 472-kilogramske bombe v Beogradu

Beograd, 28. 12. 2025 14.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Deaktivacija bombe iz druge svetovne vojne v Beogradu

V Beogradu so začeli deaktivacijo 472-kilogramske letalske bombe ameriške izdelave iz druge svetovne vojne, ki so jo našli v petek. Po navedbah srbskega ministra za notranje zadeve Ivice Dačića pri deaktivaciji sodeluje 122 ljudi, zaradi varnosti pa so okoliške prebivalce pozvali, naj se umaknejo z območja.

Dačić je v izjavi za medije danes dejal, da bodo bombo, ki vsebuje 250 kilogramov eksploziva, sprva prepeljali na drugo lokacijo, in sicer vojaško oporišče Pasuljanske livade, kjer bo nato deaktivirana, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Letalsko bombo so sicer našli na gradbišču v bližini nakupovalnega središča Galerija v predelu Beograd na vodi.

"Akcija poteka v dveh fazah, saj ima bomba dva vžigalnika. Prva faza je deaktiviranje vžigalnikov in njihova ločitev od same bombe, druga pa odvoz bombe. Prepeljana bo na varno lokacijo, to so Pasuljanske livade, kjer bo v naslednjih dveh dneh uničena," je dejal Dačić in dodal, da so že deaktivirali enega od dveh vžigalnikov, drugega pa bodo kmalu.

Dačić je ob tem opozoril, da deaktivacija bombe lahko predstavlja nevarnost za prebivalce bližnjih stavb. V primeru, da stanovanj ne morejo zapustiti, je priporočil, naj odprejo okna, spustijo rolete in se umaknejo stran od oken.

Srbski notranji minister je po poročanju Tanjuga opozoril tudi, da je na območju Srbije še veliko neeksplodiranih bomb iz različnih vojn, ob tem pa spomnil, da so lani pred stavbo narodne skupščine našli bombo iz prve svetovne vojne.

Jahta A še vedno v Tržaškem zalivu, Italijani zapravili že 30 milijonov

Zbirajo podpise za predčasne volitve, pred stojnicami množice ljudi

