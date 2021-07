Boj z debelostjo: družine, ki bodo zmanjšale vnos kalorij, bodo nagrajene

Pilotna shema, ki naj bi začela delovati januarja, bo spremljala porabo v trgovinah in nagradila tiste, ki bodo kupovali več sadja in zelenjave, zmanjšali vnos kalorij in povečali količino gibanja na organiziranih prireditvah ali pa se v šolo sprehodili kar peš. Sistem nagrajevanja so si zamislili v obliki "točk zvestobe", ki jih bodo uporabniki zbirali v aplikaciji, v zameno pa prejeli na primer popuste in brezplačne vstopnice.

Podrobnosti projekta, predstavljene v dokumentih, ki jih navaja The Telegraph, preučujejo številna podjetja, dobrodelne organizacije in druge organizacije, ki so jih povabili k sodelovanju. Gre za del Johnsonove strategije za spopadanje z naraščajočo stopnjo debelosti, pri čemer je premier k sodelovanju povabili tudi Keitha Milsa, ki je pomagal pri vodenju olimpijskih iger v Londonu.

Vir blizu vlade, ki ga navaja The Telegraph, je dejal, da pri projektu sodeluje "celotna ekipa Downing Streeta" in dodal: "Premier meni, da tako preprosto ne moremo nadaljevati in da se moramo zdaj neposredno soočiti s to težavo." Vir je dejal še, da Johnson sledi zelo strogemu prehrambnemu programu kot tudi programu vadbe ter da bo imel verjetno vodilno vlogo pri vodenju celotne kampanje.