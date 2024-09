Debelušen pingvin postal zvezda: kombinacija genetike in dobrega apetita

Družbena omrežja imajo novo živalsko zvezdo. Posnetki debelušnega pingvina Pesta iz Avstralije, ki je pri svojih devetih mesecih že prerasel rejniške starše, so dosegli na milijone ljudi. Za njegovo pojavo naj bi bila kriva predvsem kombinacija genetike in dobrega apetita, saj poje do 30 rib dnevno.