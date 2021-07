Analize so pokazale, da voda v Dečanih ni vzrok množičnih zastrupitev

Mikrobiološke analize vzorcev vode so negativne, je predstavnica omenjenega inštituta Adnora Nurboja zagotovila, da se je s tem izkazalo, da voda na območju Dečanov ni zastrupljena. Vseeno pa bodo vzorce vode v prihodnjih dneh preverili še enkrat, je po poročanju portala Kosovo Sever dejala za Kljan Kosova.

Včeraj je župan Baškim Ramosaj po sestanku s kriznim štabom pozval občane, naj vodo uporabljajo samo v sanitarne namene, za potrebe gospodinjstva pa naj jo najprej prekuhajo. Poudaril je, na poziv ostaja v veljavi do preklica, na območju celotne občine pa je razglasil izredne razmere. Odločitev so sprejeli po tem, ko je med 10. in 13. julijem zdravniško pomoč zaradi zastrupitve poiskalo kar 900 ljudi.

Občino je v torek obiskal kosovski zdravstveni minister Arben Vitija, ki je zavrnil poročanje nekaterih medijev, da sta dva smrtna primera v Dečanih v zadnjih 24 urah povezana z zastrupitvijo z vodo.