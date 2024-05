Deček 'brezdomcu' podaril dolar, izkazalo se je, da je šlo za milijonarja

Obleka naredi človeka, pravi star pregovor. A da v resnici človeka naredijo dejanja, dokazuje naslednja zgodba, ki so jo zabeležile nadzorne kamere. K bogatemu podjetniku iz ameriške Louisiane, ki nekega jutra ni bil ravno dobrega videza, je na ulici pristopil otrok in mu ponudil bankovec za dolar oziroma manj kot evro. Dolar, ki ga je dobil za dobro oceno v šoli. Edini denar, ki ga je sploh kdaj dobil. 9-letni fantič je bil prepričan, da je moški brezdomec, ki potrebuje pomoč. In kako se je na podarjeni dolar odzval bogataš?