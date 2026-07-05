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Deček, ki ga je moški vrgel v ograjo s krokodili, prestal pet operacij

Washington, 05. 07. 2026 10.57 pred 48 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Živalski vrt, kjer je triletnika napadel krokodil

Triletni deček, ki ga je sredi junija neznani moški vrgel v ogrado s krokodili v živalskem vrtu v bližini Cambridgea, po petih operacijah ostaja stabilen. Pred njim je dolga pot okrevanja in še vsaj dve operaciji.

V priljubljenem živalskem vrtu v bližini Cambridgea se je sredi junija zgodil grozljiv incident, v katerem je bil poškodovan triletni otrok, smo poročali. Moški ga je vrgel v ogrado s krokodili. Policija obravnava poskus umora. Deček in osumljenec naj se ne bi poznala. Osumljenec ima učne težave in je bil na izletu v spremstvu oskrbovalcev, so sporočili.

Preberi še Poskus umora: triletnika vrgel v ogrado s krokodili

Kot piše The Indpendent, naj bi Tracey Johnson, solastnica živalskega vrta, skočila v ogrado, da bi rešila dečka. Zdaj je ta v zdravstveni oskrbi in je imel že pet operacij, njegovi starši pa praktično živijo v bolnišnici.

Triletni deček bo moral prestati še najmanj dve operaciji. Njegova starša sta povedala, da sta bila zadnja dva tedna zelo negotova in pretresljiva. Policija je sporočila, da deček ostaja v bolnišnici Addenbrooke's v Cambridgeu, njegovo stanje pa je stabilno.

Starša sta se v objavi zahvalila za zbrane donacije: "Njegova pot rehabilitacije je še vedno negotova, vendar vemo, da ne bo kratka. Denar, ki je bil doslej zbran z donacijami, smo porabili za kritje naših stroškov.Oba sva trenutno odsotna z dela, kako dolgo bo to še potrebno, pa za zdaj ni znano."

Lastniki živalskega vrta so pohvalili 'izjemno hitro odzivnost in odločnost vseh, ki so dečku priskočili na pomoč.'

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05. 07. 2026 11.53
čudna amerika motene osebe v beli hiši živalskih vrtovih,kaj ne poznajo umobolnic
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