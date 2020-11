Deček, ki je bil v posnetku IS prisiljen groziti Trumpu: Vrnitev je bila olajšanje

Ameriški deček, ki ga je Islamska država prisilila, da je zagrozil predsedniku Donaldu Trumpu, pravi, da je bila vrnitev v ZDA "prijetno olajšanje". Osemletnega Matthewa sta mama in očim odpeljala v Sirijo, pri desetih pa je bil prisiljen sodelovati v posnetku, kjer Trumpa pozove, naj se pripravi na bitko na ameriških tleh. Leta 2018 ga je ameriška vojska pripeljala domov, zdaj pa že dobro leto živi pri očetu. "Bil sem tako mlad, da pravzaprav nisem dobro razumel, kaj se dogaja," je dejal.

Dečkov očim Moussa Elhassani je zaradi domnevnega napada z brezpilotnimi letali umrl poleti 2017, njegova mati Samantha Sally pa je bila v začetku tega meseca obsojena zaradi financiranja terorizma in obsojena na šest let in pol zapora. Matthewje po vrnitvi v ZDA obiskoval terapevta, ki mu je pomagal pri spopadanju z vsem, kar se mu je pripetilo."Zgodilo se je, toda zdaj je to za mano," je 13-letnik povedal v intervjuju za BBC-jevprogram Panoramain Frontline, program ameriške javne radiotelevizije PBS. Aprila 2015 je, na videz običajna ameriška družina, iz turške obmejne province Sanliurfa prestopila na ozemlje Islamske države (IS). "Tekli smo čez območje, ki je bilo zelo temno. Bilo je ponoči in na delih poti je bilo veliko bodeče žice ... Takrat nisem veliko razmišljal, vedel sem le, da moram teči," je dejal Matthew.

Islamska država Iraka in Levanta (angleške kratice: IS, ISIS ali ISIL) je džihadistična vojaška skupina v Iraku in Siriji, ki želi ustvariti islamsko državo (kalifat), v katerem bi vladalo šeriatsko pravo in vahabistična verzija islama.

Njegovega očima Elhassanija so v Raqqo, ki naj bi bilo glavno mesto IS, poslali na vojaško usposabljanje za ostrostrelca. Takrat osemletni Matthew se je po svojih najboljših močeh trudil, da bi se privadil na svoj novi dom. "Ko smo bili prvič v Raqqi, smo bili v mestnih predelih. Bilo je precej hrupno, slišalo se je streljanje,"je dejal. "Občasno pa je bilo slišati tudi naključno eksplozijo, toda daleč stran, tako da nas ni preveč skrbelo." V začetku leta 2017 je njegova mama svoji sestri v ZDA poslala elektronsko pošto, v kateri jo je prosila za denar, s katerim bi pobegnili iz IS. Priložila je tudi izjemno moteče posnetke Matthewa. V enem od njih ga je Elhassani prisilil, da je sestavil samomorilski pas. Po navodilih svojega očima je deček odigral, kako bi pozdravil potencialne ameriške reševalce in jih nato ubil z detonacijo eksploziva. V drugem posnetku je na primer razstavljal AK-47, saj ga je očim izzval, da to stori v manj kot minuti. "Moje sporočilo Trumpu, lutki Judov: Alah je nam obljubil zmago, vam pa poraz" Ko je koalicija pod vodstvom ZDA okrepila zračne napade na Raqqo, je bomba zadela sosednjo hišo, ki se je podrla njihovo. Matthew je moral tako z družino splezati iz uničene zgradbe. Avgusta 2017 je bila Raqqa v ruševinah, toda Islamska država je še vedno napovedovala zmago. 10-letnega Matthewa so tako prisilili, da je v videoposnetku zagrozil predsedniku ZDA.

"Moje sporočilo Trumpu, lutki Judov: Alah je nam obljubil zmago, vam pa poraz,"je dejal Matthew in recitiral vrstice, ki se jih je naučil na pamet. "Ta bitka se ne bo končala v Raqqi ali Mosulu. Končala se bo v vaših deželah. Pripravite se, kajti boj se je šele začel."Matthew je v intervjuju pojasnil, da mu zaradi očimovih izbruhov jeze ni preostalo drugega, kot da sodeluje v videu. "Začel je noreti, kot da je duševno nestabilen,"je dejal. Kmalu zatem je bil Elhassani ubit v domnevnem napadu brezpilotnega letala."Bil sem vesel, ker ga nisem maral," je dejal Matthew. "Mislim, da ne bi smel biti vesel, da je oseba umrla, vendar sem bil. Vsi smo jokali od veselja." Med potjo iz IS je bil Matthew skrit v sod Matthewjeva mama je nato tihotapcem plačala, da so njo in njene štiri otroke spravili z ozemlja IS. Matthew je bil med potjo mimo kontrolnih točk IS skrit v sod v zadnjem delu tovornjaka. Ko so prispeli na ozemlje, ki ga nadzorujejo Kurdi, so jih pridržali v taborišču. Takrat je Sally prvič začela komunicirati s Panoramo.

Dejala je, da na poti v Sirijo ni vedela, kaj načrtuje njen mož. Po prihodu v Raqqo naj bi postal nasilen. Priznala je, da sta z možem kupila dve sužnji, najstnici, ki ju je mož redno spolno zlorabljal. Med čakanjem na sojenje pa je še vedno trdila, da jo je mož zavajal in da čeprav ga je podpirala pri "njegovih neumnih podvigih", ga ni podpirala pri pridružitvi IS. Očim že pred odhodom iz ZDA gledal tudi posnetke usmrtitev Toda preiskava, ki sta jo izvedli PanoramainFrontline je razkrila dokaze, ki so njeno zgodbo postavili na laž. Ugotovili so, da je Sallyjeva pred odhodom večkrat obiskala Hong Kong, kamor je v sefe shranila vsaj 30.000 ameriških dolarjev (25.279 evrov) in zlato. Njena prijateljica se je spomnila pogovora, v katerem ji je Sallyjeva povedala, da ji je mož rekel, da je bil poklican v "sveto vojno". Član Elhassanijeve družine je med tem dejal, da je bil z IS obseden že mesece preden je družina zapustila ZDA. Gledal naj bi tudi številne propagandne posnetke, vkljčno z usmrtitvami. Po skoraj 12 mesecih za zapahi je Sallyjeva spremenila svojo zgodbo in priznala krivdo za financiranje terorizma. Tožilci so razkrili tudi dokaze o tem, da je pomagala snemati sina Matthewa, ki je bil prisiljen sestaviti samomorilski pas in razstaviti AK-47. Matthew je medtem vrnitev v ZDA opisal kot resnično olajšanje."Kot bi ves dan hodil v oprijetih oblačilih ali oprijetih nogavicah in čevljih, potem pa jih končno sezuješ in se sprotisš v kopeli. Tako sem se počutil. Kot prijetno olajšanje. Počutil sem se odlično."