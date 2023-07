Deček, ki je moril na srbski osnovni šoli, 'hladen in brez čustev do žrtev'

Ekipa je med zaslišanjem ocenjevala tudi odzive dečka in ugotovila, da je hladen, da nima čustev do žrtev, da je manipulativen ter da izraze obžalovanja podaja zgolj zato, ker drugi to pričakujejo od njega, ne pa, ker bi ga tudi v resnici čutil.

Strelec, ki v času masakra še ni dopolnil 14 let, za dejanja ni kazensko odgovoren. V pričanju zoper očeta pa je imel ob sebi svojo zastopnico, mamo. Prisotni so bili tudi vršilec dolžnosti državnega tožilca Višjega državnega tožilstva v Beogradu, zastopniki žrtev in zagovornik obtoženega.

Očetu sodijo zaradi suma, da je v preteklosti sina učil ravnanja s strelnim orožjem in strelivom, ga odpeljal na strelišče in z njim vadil streljanje na tarče, čeprav je bil otrok star 13 let ter takšna aktivnost in usposabljanje ne ustrezata njegovi starosti. Prav tako je obtožen, da je ravnal v nasprotju z zakonom o orožju in strelivu ter v nasprotju s pravilnikom o prostorsko tehničnih pogojih za varno hrambo orožja in streliva, saj da ni zagotovil pogojev za varno namestitev in hrambo orožja ter streliva.

S tem pa da je sinu omogočil, da se je 3. maja 2023 polastil orožja, s katerim je ubil 10 oseb ter ranil pet učencev in učiteljico.