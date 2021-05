Deček, ki je preživel nesrečo italijanske žičnice, spet pri zavesti

"Eitan je sedaj buden in pri zavesti, govori s svojo teto in gleda naokoli," je sporočil tiskovni predstavnik bolnišnice v Torinu. V prihodnjih dneh bodo izraelskega dečka odpustili z oddelka za intenzivno nego.

Aretirali tri višje predstavnike podjetja, ki upravlja žičnico

Italijanske oblasti so v povezavi z nesrečo nihalke v sredo aretirale tri osebe. Lastnik družbe Ferrovie del Mottarone, ki upravlja žičnico, ter direktor in vodja vzdrževalne službe v tej družbi naj bi manipulirali z zasilno varnostno zavoro, zaradi česar je naprava padla v globino. Trojici med drugim očitajo uboj ter nenamerno povzročitev nesreče in zelo hudih poškodb.

Napravo, ki naj bi ob pretrganju žičniškega kabla aktivirala zasilno zavoro, da bi ta nato blokirala oziroma stabilizirala kabine, so deaktivirali in 26. aprila letos spet pognali napravo. To so storili zavestno, da bi se izognili morebitnim ponovnim blokadam in zamudam v delovanju nihalke, misleč, da se kabel nikoli ne bo strgal, je pojasnila pristojna tožilka iz mesta Verbania, Olimpia Bossi.

Če jih bodo spoznali za krive, jim grozijo najvišje kazni, so sporočili iz tožilstva. V nalogu za aretacijo piše, da je zaradi nepremišljenih dejanj umrlo 14 ljudi, deček pa je bil huje poškodovan. Med drugim jim grozijo obtožnice zaradi uboja in povzročitve nenamerne katastrofe.