Deček, ki je preživel nesrečo žičnice, bo do odločitve o skrbništvu ostal v Izraelu

Izraelska družina – Eitan Biran , njegov bratec Tom in starša Amit Biran in Tal Peleg – je že nekaj let živela v Italiji, ko se je maja letos zgodila huda tragedija, v kateri je umrlo 14 ljudi.

Eitanov dedek po mamini strani Shmulik Peleg se je po nesreči preselil v Italijo in imel pravico do obiskov. 13. septembra pa se je odločil šestletnika odpeljati iz države. Najprej ga je z avtomobilom odpeljal v Švico, nato pa z zasebnim letalom v Izrael. Uporabil je fantkov izraelski potni list.

Italijanske oblasti so sprožile preiskavo, primer obravnavajo kot ugrabitev. Zaslišali so dedka, ki vztraja, da so njegova dejanja zakonita in v dečkovo največjo korist. Kot je povedal za izraelski program Channel 12, je Eitan vesel in obkrožen z družino. "Tam je, kjer mora biti – doma, v Izraelu," je dejal.

Njegova hčerka, Eitanova teta Gali Peleg, pa je dodala: "Eitana nismo ugrabili. Pripeljali smo ga domov!" Zatrdila je, da so se dečkovi starši pred nesrečo tako ali tako želeli vrniti v Izrael.

Medtem pa dečkova teta v Italiji izpodbija te trditve in je izraelsko družinsko sodišče zaprosila za vrnitev Eitana po Haaški konvenciji o mednarodni ugrabitvi otrok – gre za sporazum, ki lahko pomaga vrniti ugrabljenega otroka, mlajšega od 16 let, v državo, v kateri živi. "Zelo sem zaskrbljena. Rada bi ga videla čim prej. Skrbi me zanj," je dejala novinarjem pred sodiščem v Tel Avivu. Obravnave sta se udeležila tudi dedek Peleg in teta Gali.

Kot poroča BBC-jeva novinarka, sta tako Italija kot Izrael podpisnika Haaške konvencije, a v tem primeru gre za nenavadne okoliščine, ki bi primer lahko zapletle. So pa odvetniki obeh strani po obravnavi dali skupno izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo šestletnika zaščitili pred nadaljnjimi travmami.

Naslednja obravnava bo 8. oktobra. V tem času bo Eitan ostal v Izraelu in preživljal čas z obema družinama, še poroča BBC.

Spomnimo

Tragedija se je zgodila, ko je kabina žičnice, ki povezuje mesto Stresa ob jezeru Maggiore in bližnjo goro Mottarone, zgrmela v globino, umrli pa so vsi potniki, razen takrat še petletnega dečka.