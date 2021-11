Deček, ki je preživel nesrečo žičnice, se bo po ugrabitvi vrnil v Italijo

Deček Eitan je v majski nesreči žičnice, ki je zahtevala 14 žrtev, izgubil oba starša, mlajšega brata in dva stara starša. Po nesreči je živel pri teti po očetovi strani v italijanski Pavii. Sredi septembra pa ga je v nasprotju s sklepom sodišča v Izrael z zasebnim letalom na skrivaj odpeljal dedek po materini strani.

Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je dedek otroka ugrabil in ga želel obdržati v Izraelu. Sodišče je razsodilo, da je treba otroka vrniti v varstvo njegovi teti v Italiji, in sicer v skladu s haaško konvencijo o ugrabitvah otrok, ki sta jo podpisala tako Izrael kot Italija. Odvetnik dečkove tete je po poročanju izraelske televizije povedal, da so se na sodbo odzvali z olajšanjem. "To je konec nesrečnega poglavja, ki je bilo škodljivo in odveč, zlasti za malega Eitana," je dejal.