Deček, ki je preživel padec iz desetega nadstropja galerije, začel govoriti

Deček je bil na potovanju z družino, ob padcu pa si je poškodoval hrbtenico, dobil možganske krvavitve, prav tako pa si je zlomil roke in noge. Njegova družina novice o napredku sporoča na spletni strani za zbiranje prispevkov GoFundMe, kjer so zdaj zapisali, da je fantek spet začel govoriti. "Izgovarja en zlog za drugim, večino časa pa moramo ugibati, kaj je želel povedati, ampak iz dneva v dan bolj napreduje," so med drugim razkrili. Sporočili so, da lahko premika roke in noge, ampak da je hkrati začel čutiti bolečino. "To je zelo težko gledati, ampak je zelo pogumen in zanj moramo ostati močni," pa so še dodali starši. S kampanjo na spletni strani so za zdravljenje dečka zbrali že 169.000 evrov.

18-letnik, ki je dečka potisnil, je dejal, da je to storil, ker "je hotel biti na televiziji" in dokazati tistim, ki niso verjeli, da ima duševne težave, nasprotno. Kazen mu bodo izrekli februarja.