Deček, ki je sejal smrt na beograjski osnovni šoli, naj bi se pokesal za dejanja

Fant, ki je na beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar sejal smrt, je na višjem državnem tožilstvu izjavil, da je bilo orožje, s katerim je storil zločin, zavarovano in da mu prvega stika z orožjem ni omogočil oče. Dečka namreč zaslišujejo kot pričo v postopku zoper njegovega očeta, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Oče je v priporu od aretacije 3. maja, istega dne, ko je njegov sin ubil devet učencev in varnostnika.

Na zaslišanju na Višjem državnem tožilstvu v Beogradu naj bi morilec izrazil obžalovanje za to, kar je storil, je dejala odvetnica njegovega očeta Irina Borović. "Danes je bil zaslišan mladoletnik, ob čigar dejanju, tragičnem in grozljivem, se zoper obdolženega očeta vodi ta kazenski postopek. Podrobno so bile preučene vse okoliščine, ki bi lahko bile pomembne za odkrivanje razlogov, zakaj je vse to storil. Kar lahko rečem, je potrdilo, kar je oče razlagal glede načina hrambe in shranjevanja orožja, torej je bilo popolnoma varno. Podrobnosti o tem, kako je dobil orožje, ne morem povedati," je dejal Borovićeva.

icon-expand Žalovanje po streljanju na beograjski šoli FOTO: AP

Po poročanju Blica je deček povedal, da je imel njegov oče dodatne ukrepe za zavarovanje orožja, ki pa niso obvezni, ter odkril, da ima njegov oče kode na sprožilcu pištole. Blic še navaja, da je deček podrobno pojasnil, kako je prišel do orožja, ki je bilo v sefu in zaščiteno s šiframi. Dečka so zasliševali skoraj štiri ure prek video povezave, saj se nahaja v psihiatrični ustanovi. Obravnave so se udeležili tudi starši otrok, pobitih v osnovni šoli. Pooblaščenka oškodovancev Zora Dobričanin je povedala, da so se dogovorili, da bo postopek potekal v sodni dvorani, z namenom, da ne bi med samim postopkom prišlo do kakršnih koli motenj. "Dogovorili smo se, da bo ta proces potekal v sodni dvorani, in to je tisto, kar je v interesu tega procesa, da na noben način, z nobeno izjavo, nihče ne moti tega procesa. Lahko povemo le to, da je bil danes kot priča zaslišan mladoletni fant," je potrdila Dobričaninova. Deček v času dejanja še ni bil star 14 let in kot tak ni kazensko odgovoren, izjavo pa je podal kot priča v navzočnosti zakonitega zastopnika, torej njegove mame.

icon-expand Po streljanju na šoli v Beogradu FOTO: AP