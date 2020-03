Deček, ki so ga v šoli zbadali zaradi ljubezni do knjig, postal zvezda Instagrama

13-letni Callum Manning, ki so ga sošolci zaradi njegove ljubezni do branja zbadali, je na svojem Instagramovem računu, na katerem ocenjuje knjige, ki jih bere, zbral že več kot 230.000 sledilcev. Podprli so ga tudi mnogi znani pisatelji in mu poslali svoje knjige. Njegova mati upa, da bo njegova izkušnja pomagala osvetliti problem vrstniškega nasilja.

Britanski dečekCallum Manning je na Instagramu ustvaril profil, na katerem ocenjuje in komentira knjige, ki jih bere. Njegovi sošolci so odkrili njegov račun in se v skupinskem pogovoru na spletu norčevali iz njega, piše Independent. Označili so ga za čudaka, v pogovor pa so povabili tudi njega, da je vse to videl. "Ponavadi ne jočem, a zaradi tega sem se po dolgem času jokal,"je dejal 13-letnik. Ko je za vse to slišala njegova sestra Ellis Landreth, je svoje zgražanje delila na Twitterju. V nekaj urah je njegovemu profilu na Instagramu pričelo slediti skoraj 150.000 ljudi, trenutno ima že več kot 230.000 sledilcev, številka pa še vedno vztrajno narašča.

Sporočila podpore skupaj s svojimi knjigami so mu poslali tudi priznani pisatelji, kot so Malorie Blackman, Matt Haig in Caroline Kepnes, še piše Independent. "Ljudje so to videli in pomislili: 'To ni prav.' In res ni," je dejal Manning in dodal, da je začel dobivati ogromno pozitivnih komentarjev: "In pomislil sem, da je lepo, da je na svetu še vedno veliko prijaznih ljudi". 13-letnik je na svojem profilu opisal že vrsto svojih knjižnih izkušenj. Komentiral je dela Georgea Orwella, Mary Shelley, Williama Shakespeara, Fjodorja Dostojevskega, Stephena Kinga, pa tudi knjige o Harryju Potterju.

