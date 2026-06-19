Poskus umora: triletnika vrgel v ogrado s krokodili

Po grozljivem incidentu v manjšem živalskem vrtu v angleškem kraju Huntington, nedaleč od Cambridgea, kjer je triletni deček končal v ogradi s krokodili, je policija prijela 30-letnega moškega. Sumijo ga poskusa umora, poroča BBC, Times pa piše, da naj bi otroka vrgel v ogrado.

BBC ob tem navaja izjavo očividca, ki trdi, da je lastnikova žena skočila za njim, da bi ga rešila. Deček je v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju.

Kakšne so poškodbe, ni znano, prav tako ni znano, ali jih je utrpel ob padcu ali ga je napadla katera od živali.

Preiskava poteka, policija pa zaslišuje vse, ki so bili v času incidenta v živalskem vrtu. Deček in osumljenec naj se ne bi poznala.