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Poskus umora: triletnika vrgel v ogrado s krokodili

Cambridge, 19. 06. 2026 07.42 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
D.L.
Živalski vrt, kjer je triletnika napadel krokodil

V priljubljenem živalskem vrtu v bližini Cambridgea se je zgodil grozljiv incident, v katerem je bil poškodovan triletni otrok. Po poročanju medijev naj bi ga moški vrgel v ogrado s krokodili. Policija obravnava poskus umora.

Po grozljivem incidentu v manjšem živalskem vrtu v angleškem kraju Huntington, nedaleč od Cambridgea, kjer je triletni deček končal v ogradi s krokodili, je policija prijela 30-letnega moškega. Sumijo ga poskusa umora, poroča BBC, Times pa piše, da naj bi otroka vrgel v ogrado.

BBC ob tem navaja izjavo očividca, ki trdi, da je lastnikova žena skočila za njim, da bi ga rešila. Deček je v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju.

Kakšne so poškodbe, ni znano, prav tako ni znano, ali jih je utrpel ob padcu ali ga je napadla katera od živali.

Preiskava poteka, policija pa zaslišuje vse, ki so bili v času incidenta v živalskem vrtu. Deček in osumljenec naj se ne bi poznala.

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KOMENTARJI14

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NeXadileC
19. 06. 2026 09.05
Kdo je napadalec? Verski napadalec?
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0 0
devlon
19. 06. 2026 09.02
zihr je bil tamal ful neki tečen
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-3
0 3
PegySue
19. 06. 2026 08.58
Hvala za takšne ljudi, kot je ženska,ki je skočila za otrokom. Me pa zanima,kje je bila mama med časom dogajanja, da ni skočila ona, ali pa zaščitila sina pred napadalcem. Upam, da ni v objektiv lovila krokodile...
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+0
2 2
UnknownIdentity
19. 06. 2026 08.43
lastnikova zena? 😂😂
Odgovori
-3
3 6
Prelepa Soča
19. 06. 2026 08.49
... žena lastnika živalskega vrta....
Odgovori
+1
2 1
NotMe
19. 06. 2026 08.50
Gugltranslejt ni vsega translejtov. Šlo je za ženo lastnika ZOO
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+5
5 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
19. 06. 2026 08.51
ja cudno napisano..a je to od lastnika živalskega vrta..al cigava žena🤔..al oni mislijo da kot mami lastnica od otroka...hahahaha
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+1
3 2
Artechh
19. 06. 2026 08.37
Skrupocalo od clanka, komej sledis kaj sele da bi zaupal napisanemu
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+10
11 1
mackon08
19. 06. 2026 08.37
Napadalca vržti med krokodile pa je stvar rešena.
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+13
13 0
Kimberley Echo
19. 06. 2026 08.31
Članek je nekako čudno preveden. Kaj pomeni lastnikova žena? Pa otrok in usumljenec se ne poznata tako, da otrok verjetno ni njegov ali pa z žensko ne živita skupaj. Lahko pa, da je usumljenec naključno izbral žrtev. Pa mislim, da je otrok poškodovan od padca, ker krokodili dvomim da samo malo poškodujejo kogarkoli. Ko bi 1x zagrabil, ga ženska ne-bi mogla rešiti.
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0 0
gggg1
19. 06. 2026 08.24
Glede na to, da se nusta poznala bo zanimivo videti narodnost napadalca.
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+9
10 1
Uporabnik1935308
19. 06. 2026 08.17
Kdo je sedaj koga napadel?
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-5
0 5
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