Deček štiri ure preživel ujet v zračnem žepu ladje, umrlo najmanj 35 oseb

V znamenitem zalivu Ha Long na severu države se je zaradi nenadnega silovitega neurja prevrnila turistična ladja. Umrlo je najmanj 35 ljudi, osem pogrešanih še iščejo, iz vode pa so potegnili 10 preživelih. Med njimi tudi dečka, ki je bil štiri ure ujet v zračnem žepu ponesrečene ladje. Vsi na krovu so bili Vietnamci, večinoma družine iz prestolnice Hanoj. Vlada je obljubila, da bo raziskala vzrok nesreče in ostro kaznovala morebitne kršitve varnostnih standardov.