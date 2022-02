Reševanje petletnika iz vodnjaka: 'Skoraj smo pri njem'

Reševalci v Maroku že četrti dan bijejo bitko, da bi iz vodnjaka, v katerega je padel, rešili petletnega Rayana. Deček je skozi ozko odprtino padel kar 32 metrov v globino. Reševalci so mu uspeli dostaviti hrano, kisik in vodo, kamere so pokazale, da je deček k sreči še živ. A reševanje je zahtevno in tvegano.

"Odkar se je zgodila nesreča, nisem niti za trenutek zatisnil očesa," je lokalnim medijem povedal oče nesrečnega dečka Rayana. Prav tako je zaradi skrbi povsem uničena njegova mama. Lokalnim medijem je s solzami v očeh povedala, da ga je, ko je izginil, iskala cela družina in potem so z grozo ugotovili, da je padel v vodnjak: "Še vedno upam, da ga bomo rešili živega," njune besede povzema BBC. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Skoraj smo že pri njem," je lokalnemu novinarju povedal eden od voznikov buldožerjev, ki je v nenehnem stiku z reševalci. Ti so vzporedno že skopali jašek do globine, na kateri je deček, zdaj pa kopljejo še vodoravno, a se bojijo, da bi med reševanjem nehote sprožili plaz. Prav tako si več ne pomagajo s stroji, kopljejo le še na roke. Najprej so izkopali vzporedno, navpično odprtino do globine, na kateri je petletnik, zdaj pa kopljejo še vodoravno. PREBERI ŠE Petletni Rayan več kot tri dni ujet 32 metrov pod zemljo Spomnimo V bližini mesta Chefchaouen na severu Maroka že od torka popoldne poteka velika reševalna akcija: petletni deček Reyan je, medtem ko je njegov oče popravljal vodnjak, padel v jašek približno 32 metrov globoko. Lokalni mediji poročajo, da je v reševalno akcijo poleg jamskih reševalcev in pripadnikov civilne zaščite vpletenih tudi več deset policistov. Na tisoče ljudi si je na družbenih omrežjih ogledalo posnetke reševanja. Kot prikazujejo fotografije, pa se je na kraju dogodka zbrala tudi velika skupina radovednežev.