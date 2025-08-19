Decembra 2021 odpeljal tri otroke neznano kam: 'Res si te želim spet videti'

V prvem intervjuju, odkar je njen brat Tom Phillips izginil, je Rozzi Phillips spregovorila o tem, kako ga družina pogreša in si želi, da se vrne domov, poroča CNN. "Pogrešam te, pogrešam, da sem del tvojega življenja," je strto dejala. "Veliko mi pomeniš, res si te želim spet videti."
Sestra pogrešanega Toma je prebrala pismo, ki ga je mama napisala pogrešanemu sinu: "Boli me vsakič, ko vidim slike otrok, pogrešam, da sem del njihovih življenj. Vsak dan se zbudim z mislijo, da bo to dan, ko se spet vidimo."
Ni sicer jasno, kako, če sploh, bo sporočilo prišlo do Phillipsa, ki je decembra 2021 po prepiru z nekdanjo partnerko odšel neznano kam.
Lani junija je policija nudila denarno nagrado, v vrednosti dobrih 45.000 evrov za informacije, ki bi pripomogle k iskanju. Phillipsa iščejo zaradi vrste domnevnih kaznivih dejanj, vključno z oboroženim ropom banke maja 2023.
Lani oktobra so takrat osemletno Ember, devetletnega Mavericka in 11-letno Jaydo prvič opazili lovci, ki so odšli na lov v gozd.
Phillips sicer nima skrbništva nad otroki. V času, odkar jih je odpeljal, niso imeli nobenih stikov z zunanjim svetom, čeprav naj bi vsaj en otrok spremljal Phillipsa, ko je leta 2023 izvedel rop banke, in novembra istega leta skušal oropati še majhno trgovino z živili.
Policija sicer trdi, da očetu na prostosti pomagajo tudi druge osebe, in opozarja, da otroci v zadnjih treh letih niso navezovali novih stikov ali bili deležni izobraževanja. "Prepričani smo, da očetu nekateri pomagajo, zato pozivamo vse, ki to počnejo, naj se ustavijo in se nam javijo," je že lani opozarjala policija.
Na vprašanje, zakaj se je odločila spregovoriti skoraj štiri leta po bratovem izginotju, Rozzi Phillips odgovarja: "Upam, da bo morda slišal moje sporočilo in dojel, da se lahko vrne domov, da smo tu zanj."
