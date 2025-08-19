Decembra 2021 odpeljal tri otroke neznano kam: 'Res si te želim spet videti'

V prvem intervjuju, odkar je njen brat Tom Phillips izginil, je Rozzi Phillips spregovorila o tem, kako ga družina pogreša in si želi, da se vrne domov, poroča CNN. "Pogrešam te, pogrešam, da sem del tvojega življenja," je strto dejala. "Veliko mi pomeniš, res si te želim spet videti."

Sestra pogrešanega Toma je prebrala pismo, ki ga je mama napisala pogrešanemu sinu: "Boli me vsakič, ko vidim slike otrok, pogrešam, da sem del njihovih življenj. Vsak dan se zbudim z mislijo, da bo to dan, ko se spet vidimo."

Ni sicer jasno, kako, če sploh, bo sporočilo prišlo do Phillipsa, ki je decembra 2021 po prepiru z nekdanjo partnerko odšel neznano kam.

Lani junija je policija nudila denarno nagrado, v vrednosti dobrih 45.000 evrov za informacije, ki bi pripomogle k iskanju. Phillipsa iščejo zaradi vrste domnevnih kaznivih dejanj, vključno z oboroženim ropom banke maja 2023.

Lani oktobra so takrat osemletno Ember, devetletnega Mavericka in 11-letno Jaydo prvič opazili lovci, ki so odšli na lov v gozd.