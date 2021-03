Decembrski potresi na Hrvaškem povzročili za 5,5 milijarde evrov škode

Potresi, ki so konec decembra lani, močno prizadeli Hrvaško, so povzročili za 5,5 milijarde evrov škode, kar je približno 10 odstotkov celotnega bruto domačega proizvoda (BDP) Hrvaške. Gre za neuradno oceno škode, ki so jo pripravili na Svetovni banki v sodelovanju s hrvaškima ministrstvoma za gradbeništvo in regionalni razvoj, piše Jutarnji list.

V to oceno škode so zajete vse tri županije, ki so najbolj čutile posledice potresa: sisaško-moslavaška, karlovaška in zagrebška županija. Največji del škode so, kot je znano, utrpeli kraji v okolici Siska in Petrinje.

Če k temu prištejemo še škodo, ki je nastala po zagrebškem potresu, od katerega prav v teh dneh mineva leto dni, je Hrvaška v zadnjem letu zaradi potresov utrpela 16,6 milijarde evrov škode oziroma kar 32 odstotkov celotnega BDP, še ugotavlja Jutarnji list.