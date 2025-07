Dečka, ki ga je odnesla Drava, našli mrtvega

Devetletnik se je z 31-letno mamo in šestletnim bratcem v ponedeljek sprehajal v bližini reke, kjer so v poletni vročini iskali osvežitev. Dečku je spodrsnilo in padel je v Dravo. Mama je skočila za njim, nato pa še mlajši brat. Oba sta se pričela utapljati, ko je to opazila trojica moških, ki so jima nemudoma priskočili na pomoč in tako preprečili še večjo tragedijo. Toni Šabijan, Emanuel Horvatiček in Ivan Jozić – trije domačini iz Belišća, so pritekli na pomoč, iz vode izvlekli žensko in šestletnika ter ju pričeli oživljati.