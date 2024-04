Deček, ki je streljal v šoli na Finskem, naj bi bil žrtev medvrstniškega nasilja

Dan po tem, ko je 12-letni učenec s pištolo ustrelil in ubil dečka ter huje ranil dve deklici, je Finska še vedno ovita v žalost. Pred šolo, kjer je prišlo do tragičnega incidenta, so se zbrali žalujoči in prižgali svečke, razglašen je dan žalovanja, državne zastave pa so spuščene na pol droga.