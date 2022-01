Dečka Mustafo in njegovo družino v Italiji čaka novo življenje. Zbrali denar za proteze

Nagrajena fotografija Munzirja El Nezzela, ki v zrak dviga sina Mustafo, je družini omogočila novo življenje. Deček se je namreč rodil brez okončin, nagrajena fotografija, ki je postala pretresljiv simbol stiske v Siriji, pa je spodbudila kampanjo zbiranja sredstev za malega Mustafo. Z njo so zbrali približno 100.000 evrov, ki bodo dečku in njegovemu očetu, ki je nogo izgubil v bombnem napadu, omogočili nakup protetičnih okončin.

Danes šestletni Mustafa se je rodil s prirojeno motnjo, ki so jo povzročila zdravila, ki jih je njegova mati jemala med nosečnostjo. Zdravila je morala jemati po zastrupitvi z živčnim strupom, vendar pa so povzročila, da se je deček rodil brez okončin. Brez ene od nog je sicer v enem izmed bombnih napadov v Siriji ostal tudi Mustafov 35-letni oče Munzir El Nezzel. Zaradi hudih poškodb so mu morali zdravniki namreč nogo amputirati, poroča Al Jazeera.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mustafa je po objavi fotografije "Težave življenja", ki jo je v svoj objektiv zajel fotograf Mehmet Aslana, simbol sirskega konflikta. Na fotografiji dečkov oče Mustafo igrivo meče v zrak. Fotografija, ki je bila lani na podelitvi nagrad Siena International Photo Awards (SIPA) razglašena za fotografijo leta, pristala pa je tudi na številnih italijanskih naslovnicah, je sprožila kampanjo zbiranja sredstev za pomoč Mustafi in njegovemu očetu. Ljudje so se na kampanjo in čustveno fotografijo odzvali in skupaj zbrali okoli 100.000 evrov, s katerimi bosta Munzir in njegov sin lahko kupila protetične ude. Mustafa je tako z družino v petek pristal na rimskem letališču, od koder se bodo odpravili proti Sienni. "Čakamo Mustafo in njegovo družino," je za lokalne medije povedal sienski kardinal Paolo Lojudice, ki bo sprejel družino.

icon-expand Deček Mustafa z družino prispel v Italijo FOTO: Profimedia