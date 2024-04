Dečka privezala na steber? Hrvaška policija: Dogodka nismo uspeli potrditi

Hrvaški portal Slobodna Dalmacija se je glede zapisa matere na zaprti Facebook skupini, da sta najstnika trpinčila njenega sina, obrnila na pristojno policijsko upravo. "Policisti so tekom dneva izvedli večje število ukrepov in dejanj z namenom ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, vendar pa opisanega dogodka nismo mogli potrditi," so jim odgovorili.

V stik pa so stopili tudi z mamo, ki je na spletu opisala trpinčenje sina, ter mamo enega izmed 14-letnih dečkov, ki naj bi nasilje izvedel. Slednja je portalu dejala, da gre za izmišljeno zgodbo. "Preiskava je pokazala, da dečkov v času domnevnega incidenta Slatinah sploh ni bilo. Obtožena sta bila po krivem," je dejala.