Dedek nove šefice MI6 nacistični vohun, poznan kot 'Mesar'

MI6 bo prvič v 116-letni zgodovini vodila ženska. Blaise Metreweli, ki se je tajni obveščevalni službi MI6 pridružila leta 1999, bo postala 18. vodja organizacije. Premier Keir Starmer je imenovanje Blaise Metreweli na čelo MI6 označil za zgodovinsko v času, ko delo obveščevalnih služb še nikoli ni bilo bolj pomembno, piše BBC.

A britanski mediji so se razpisali o tem, da je bil njen dedek nacistični vohun. Čeprav je o njeni širši preteklosti malo znanega, dokumenti kažejo, da je bil njen dedek Konstantin Dobrowolski, ki je prebegnil iz sovjetske Rdeče armade in postal glavni nacistični informator v Černihivu v Ukrajini, poroča BBC. Vendar pa je zunanje ministrstvo v imenu MI6, sporočilo, da Metrewelijeva ni poznala niti srečala svojega dedka po očetovi strani. Kot so dodali: "Blaiseino poreklo zaznamujejo konflikti in delitve ter je, tako kot pri mnogih z vzhodnoevropsko dediščino, le delno razumljeno. Prav ta kompleksna dediščina je prispevala k njeni zavezanosti preprečevanju konfliktov in zaščiti britanske javnosti pred sodobnimi grožnjami današnjih sovražnih držav kot naslednja šefinja MI6."

Daily Mail, ki je prvi odkril družinsko povezavo, sicer poroča, da je v arhivu v Freiburgu v Nemčiji našel na stotine strani dokumentov, ki kažejo, da je bil njen dedek znan kot Mesar ali Agent številka 30. Domnevno je pisma svojim nacističnim nadrejenim podpisoval s "Heil Hitler", naj pa bi tudi osebno sodeloval pri "iztrebljanju Judov".

Metrewelijeva je stara 47 let in je bila vodja ključnega oddelka za tehnologijo in inovacije, katerega cilj je ohraniti identiteto tajnih agentov in najti nove načine za izogibanje nasprotnikom, kot je kitajski biometrični nadzor, opisuje BBC. Študirala je antropologijo na Univerzi v Cambridgeu, pred novo službo pa je opravljala direktorske funkcije v sestrski agenciji MI5. Večino kariere je preživela na Bližnjem vzhodu in v Evropi.