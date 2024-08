Dedek po tragediji na Viru: Šli so peš, ker so njihov avtomobil zaparkirali

Kot so sporočili po zaslišanju osumljenenca, obstaja utemeljen sum, da je 29-letnik v noči tragedije vozil pod vplivom alkohola, prav tako pa naj bi moški prekoračil omejitev hitrosti, poroča Net.hr . Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neprilagojene hitrosti je ob cesti trčil v petčlansko družino. 24-letna mati treh otrok je umrla na kraju nesreče, oče in otroci pa so bili sprejeti v bolnišnico.

V najboljšem zdravstvenem stanju je komaj enomesečna dojenčica, hudo poškodovano štiriletnico pa so premestili na navadni oddelek. 28-letni oče je prestal operacijo, a so ga zaradi resnosti poškodb zadržali na intenzivni negi, poroča hrvaški portal.

Net.hr razkriva tudi identiteto 29-letnika. Šlo naj bi za hrvaškega manekena, ki je sodeloval z več priznanimi modnimi znamkami, med drugim tudi z Armanijem.

Oče 28-letnika in dedek treh otrok je medtem za Večernji list spregovoril o podrobnostih nesreče. Kot je povedal, se je družina odpravila na koncert. Avtomobil so parkirali za gostinskim lokalom, kjer pa so jih nato drugi avtomobili zaparkirali. 28-letnik naj bi nato osebje prosil, naj umaknejo vozila, a so mu odvrnili, da to ne bo mogoče do tretje ure zjutraj. Kot starša malih otrok, ki sta bila pod stresom, sta se nato odločila, da se do stanovanja odpravijo peš. Takrat se je zgodila tragična nesreča.

"Še vedno ne verjamemo, da se je vse to zgodilo," je dejal pretreseni dedek.