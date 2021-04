V pismu je bil general Divjak jasen: "Prisotni veste kakšen sem bil. Takšen in drugačen, ampak prepričan sem, da sem bil moralen in pošten." Ko smo leta 2020 obiskali pisarno Jovana Divjaka , so nam pokazali njegovo delo zadnjih 26 let – leta 1994 ni imel več toliko zadolžitev in je ustanovil organizacijo za pomoč otrokom, ki so v vojni izgubili enega ali oba starša. Pomagal je štipendirati več kot 7.000 otrok, prisluhnil njihovim težavam in presegal nacionalne predsodke.

Nekaj dni po pogrebu je njegov vnuk prebral zadnje besede, ki opišejo karakter njegovega deda – tega smo občutili tudi leta 2020.

Dragi prijatelji,

hvala, ker ste me prišli popeljat v boljše življenje, kot rad pravi nek narod. Zame je bilo to življenje srečno in bogato. Vem, da te je zlomila žalost zaradi ločitve, tako kot mene, ko to pišem. Udeležil sem se na stotine pogrebov, kjer so izbrani ljudje o pokojniku govorili le najlepše govorili. Vse dobro o pokojniku, kakšna je navada med ljudmi. Mislim, da je zame, Jovana Divjaka, normalno, da govorim o sebi, brali pa ga bodo nekateri moji bližnji prijatelji, ki bodo prebrali pogumno, čustveno, a brez ene same solze.

Na pogrebih se je nagovor po navadi začel z "bil je dober človek". Kakšen sem bil jaz, tukaj prisotni to veste. Takšen in drugačen, ampak prepričan pa sem, da sem bil moralen in pošten. Seveda tudi skromen. Tako sem bil vzgojen v družini mame Emilije in očeta Dušana. Tako sva z ženo Vero vzgajala Želimirja in Vladimirja. Vrhunec mojega življenja je bila izjava vnuka Gregorja, ki mi je napisal ‘Dedek, ponosen sem nate’.

Rodil sem se v beograjski bolnišnici leta 1937, življenjska pot s starši pa me je vodila od vasi Šuvajići do brega Donave pri Smederevu, od vasi Jablanjac do Bosanske Krupe, kjer je bil oče učitelj in leta 1940 rojena sestra Nada. Oče je služboval v Romuniji, od leta 1941 do 1944 v Beli Cerkvi in ​​Bosanski krajini, kjer sem hodil v osnovno šolo. Mali in veliki maturitetni izpit sem končal v obdobju od 1950 do 1959 v Zrenjaninu. Družina nas je zelo težko vzdrževala, zato sem moral v vojaško akademijo v Beograd, saj mama ni zmogla plačati študija.