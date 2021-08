Dedič Samsunga pogojno izpuščen iz zapora

Kot je v ponedeljek sporočilo južnokorejsko pravosodno ministrstvo, je bil 53-letni Li Dže Jong med približno 800 predčasno izpuščenimi. Po prihodu na prostost se je v izjavi za medije opravičil, ker je ljudem povzročil preveč skrbi. K njegovi predčasni izpustitvi so v zadnjih mesecih pozivali korejski politiki in poslovneži, ki jih je skrbel morebiten vakuum pri vodenju skupine, kar bi lahko oviralo sprejemanje odločitev in prihodnje velike investicije.

Li je bil januarja obsojen na zaporno kazen, ker je po navedbah sodišča aktivno zagotavljal podkupnine in od nekdanje južnokorejske predsednice Park Geun Hje implicitno zahteval, da s svojo močjo pomaga pri gladkem prenosu nasledstva na čelu konglomerata. Škandal je posledično odnesel prvo južnokorejsko predsednico, ki trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen.

Li je bil po odstopu Parkove leta 2017 sprva obsojen na pet let zapora. Leto kasneje je odkorakal na prostost, potem ko je pritožbeno sodišče zavrglo večino obtožb o podkupovanju in mu izreklo pogojno kazen, vrhovno sodišče pa je nato zahtevalo ponovno sojenje. Maja lani se je Li javno opravičil za neprimerno ravnanje podjetja, vključno z načrtom za prevzem vodenja konglomerata. Obljubil je, da njegovi otroci ne bodo zasedli vodilnih položajev v podjetju. Proti njemu sicer še vedno poteka sojenje zaradi domnevnega manipuliranja z delnicami, ki naj bi mu olajšalo prevzem družinskega imetja.

Tako Lijev oče Li Kun Hi kot stari oče, ustanovitelj Samsunga Li Bjung Čul, sta sama večkrat prišla v navzkriž z zakonom, a nikoli nista končala za zapahi. V preteklosti so korejski predsedniki vodje južnokorejskih konglomeratov, ki so bili obsojeni zaradi izogibanja plačevanju davkov ali podkupnine, zaradi njihove vloge v gospodarskem sistemu pomilostili.