Tujina

Dediščina afere Epstein: sprva suspendirana, zdaj odstopila

Oslo, 09. 02. 2026 06.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Mona Juul

Norveška veleposlanica v Jordaniji in Iraku Mona Juul je odstopila s položaja zaradi razkritij v aferi Epstein. Kot je v nedeljo v Oslu povedal norveški zunanji minister Espen Barth Eide, je njena povezava z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom razkrila "resno napako v presoji", odločitev o odstopu pa je označil za pravilno.

Po besedah norveškega zunanjega ministra je zaradi vpletenosti Mone Juul v afero Epstein težko ponovno vzpostaviti zaupanje, ki je potrebno za ta položaj, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Norvežanka in njen soprog, nekdanji diplomat Terje Roed-Larsen, sta se znašla pod pritiskom po objavi dokumentov iz t. i. Epsteinovih dosjejev. Otroka zakoncev naj bi bila tudi vključena v Epsteinovo oporoko, ki naj bi jo podpisal tik pred smrtjo v priporu. Vsak naj bi prejel po pet milijonov dolarjev.

Juulova je v norveških medijih pred tem pojasnjevala, da se je z Epsteinom seznanila le v okviru diplomatskih aktivnosti in da je imela z njim zgolj minimalen stik. Izjavila je, da globoko obžaluje svojo povezavo z njim. Njen soprog se je od Epsteina ogradil leta 2020 in svoj stik z njim opisal kot "resno napačno presojo". Po navedbah norveških medijev naj bi bila povezava Roed-Larsna in Epsteina finančne narave.

Preberi še Bo razkritje Epsteinovih dokumentov razdvojilo norveško kraljevo družino?

Veleposlanica je bila po najnovejših razkritjih prejšnji teden sprva suspendirana. Zunanje ministrstvo po poročanju dpa zdaj podrobneje preiskuje zadevo.

Na Norveškem je že močno odmevalo prijateljevanje norveške princese Mette-Marit z Epsteinom, kar je sicer javno globoko obžalovala, zaradi najnovejših razkritij iz Epsteinovih dokumentov pa je norveška policija sprožila tudi preiskavo nekdanjega norveškega premierja in generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjorna Jaglanda.

jeffrey epstein mona juul odstop norveška

