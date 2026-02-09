Dediščina afere Epstein: sprva suspendirana, zdaj odstopila

Po besedah norveškega zunanjega ministra je zaradi vpletenosti Mone Juul v afero Epstein težko ponovno vzpostaviti zaupanje, ki je potrebno za ta položaj, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Norvežanka in njen soprog, nekdanji diplomat Terje Roed-Larsen, sta se znašla pod pritiskom po objavi dokumentov iz t. i. Epsteinovih dosjejev. Otroka zakoncev naj bi bila tudi vključena v Epsteinovo oporoko, ki naj bi jo podpisal tik pred smrtjo v priporu. Vsak naj bi prejel po pet milijonov dolarjev.

Juulova je v norveških medijih pred tem pojasnjevala, da se je z Epsteinom seznanila le v okviru diplomatskih aktivnosti in da je imela z njim zgolj minimalen stik. Izjavila je, da globoko obžaluje svojo povezavo z njim. Njen soprog se je od Epsteina ogradil leta 2020 in svoj stik z njim opisal kot "resno napačno presojo". Po navedbah norveških medijev naj bi bila povezava Roed-Larsna in Epsteina finančne narave.