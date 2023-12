Dedovanje milijard: nova generacija več podedovala, kot je zaslužila

Švicarska banka USB, ki je pogosto prva izbira najbogatejše peščice Zemljanov, je objavila novo letno analizo njihovega premoženja. Pod drobnogled niso vzeli "običajnega" enega, ampak le 0,00004 odstotka najbogatejših med bogatimi. Ne milijonarjev in multimilijonarjev, pač pa zgolj milijarderje.

To je že deveta tovrstna analiza, prvič doslej pa se je izkazalo, da so novi milijarderji podedovali več denarja, kot so ga ustvarili. Med 137 novimi milijarderji, kolikor se jih je "klubu" pridružilo v 12 mesecih do letošnjega aprila, jih je 53 premoženje podedovalo, 84 pa zaslužilo. Medtem ko je prva skupina podedovala 150,8 milijarde dolarjev (138,2 milijarde evrov), je druga ustvarila 140,7 milijarde dolarjev (128,9 milijarde evrov).