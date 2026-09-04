Dekle na šolskem dvorišču zabodlo dve mlajši učenki

Policijska uprava Tuzla je okoli 9.25 prejela prijavo, da se s šolskega dvorišča sliši hrup. Ob prihodu na kraj so policisti ugotovili, da je dekle, rojeno leta 2011, s hladnim orožjem poškodovalo dve drugi dekleti, rojeni leta 2012, poroča Dnevni avaz.

Poškodovani deklici so prepeljali v bolnišnico v Tuzli, kjer so jima nudili zdravniško pomoč. Čeprav resnost poškodb še ni znana, naj ne bi bili v smrtni nevarnosti. Dekle, ki ju je napadlo, je medtem pod nadzorom policije.

O dogodku je bil obveščen dežurni tožilec na tožilstvu kantona Tuzla, ki bo na kraju dogodka vodil preiskavo.

Kaj je bil motiv učenke za napad, še ni jasno.