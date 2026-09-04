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Dekle na šolskem dvorišču zabodlo dve mlajši učenki

Gornja Tuzla, 04. 09. 2026 13.31 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Bosanska policija

Učenka osnovne šole v Gornji Tuzli je na šolskem dvorišču z nožem zabodla dve dekleti. Obe so prepeljali v bolnišnico, resnost njunih poškodb pa še ni znana.

Policijska uprava Tuzla je okoli 9.25 prejela prijavo, da se s šolskega dvorišča sliši hrup. Ob prihodu na kraj so policisti ugotovili, da je dekle, rojeno leta 2011, s hladnim orožjem poškodovalo dve drugi dekleti, rojeni leta 2012, poroča Dnevni avaz.

Poškodovani deklici so prepeljali v bolnišnico v Tuzli, kjer so jima nudili zdravniško pomoč. Čeprav resnost poškodb še ni znana, naj ne bi bili v smrtni nevarnosti. Dekle, ki ju je napadlo, je medtem pod nadzorom policije.

O dogodku je bil obveščen dežurni tožilec na tožilstvu kantona Tuzla, ki bo na kraju dogodka vodil preiskavo.

Kaj je bil motiv učenke za napad, še ni jasno.

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IKOSS
04. 09. 2026 14.08
Čeravno se sliši, kot obrabljena fraza. Ponovno očitno neustrezne temeljne osebne vrednote napadalke! Regulacija sredstev dejstva, da takšne osebe predstavljajo resno grožnjo svoji okolici ne rešuje. Nikakor ni zanemariti niti dejstva, da bi znale takšne osebe predstavljati še veliko večje tveganje, ko odrastejo. V kolikor družba ne želi normalizirati tovrstnih incidentov, se bo treba resno vprašati, kaj gre očitno zelo narobe pri socializaciji in izobraževanju takšnih oseb.
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