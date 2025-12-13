Alpinist, ki je svoje dekle pustil na gori, razkril, kaj se je zgodilo

Spomnimo, tožilci so izkušenega alpinista Thomasa Plambergerja pred kratkim obtožili uboja iz hude malomarnosti, ker da je 18. januarja letos svoje dekle Kerstin Gartner, ki ni bila sposobna tako zahtevnega vzpona, pustil približno 50 metrov pod vrhom najvišje avstrijske gore. Temperature so se spustile krepko pod ledišče, veter se je okrepil na hitrost približno 72 kilometrov na uro, kar je pripeljalo v to, da je zmrznila. Reševalci so jo naslednjega dne našli mrtvo.
Več mesecev preden je bila vložena obtožnica, je Plamberger na spletni strani svojega odvetnika objavil izjavo, ki jo zdaj povzemajo avstrijski mediji. V njej trdi, da je okoli 0.35 poklical gorske reševalce in jih prosil, naj pošljejo helikopter, ker je njegovo dekle nenadoma začelo kazati vse večje znake izčrpanosti. A ti naj bi mu dejali, da to ni mogoče.
Par se je nato odločil nadaljevati pot, da bi se ogrel. "Situacija je bila brezupna. Kerstin je bila tako fizično izčrpana, da ni mogla več nadaljevati vzpona, vrnitev v tistem trenutku absolutno ni prišla v poštev. Zato sva se strinjala, da sam poiščem pomoč," je zapisal.
Trdi, da je reševalce ob 3.30 obvestil, da je moral svoje dekle pustiti za seboj, in ponovno prosil za helikopter. V izjavi se sprašuje tudi, zakaj je reševanje trajalo tako dolgo. Reševalci so namreč njeno truplo našli šele naslednjega dne okoli 10. ure – več ur po tem, ko naj bi prvič poklical na pomoč.
Tožilci medtem trdijo, da sta Plamberger in njegovo dekle obtičala malo pred 21. uro. Plamberger je gorske reševalce poklical samo enkrat – ob 1.35. Nato naj bi telefon utišal in ignoriral njihove klice. Trdijo tudi, da ni oddal signala za stisko, ko je policijski helikopter okoli 22.30 letel nad njima. Snop njunih naglavnih svetilk v temi je sicer ujela tudi spletna kamera – medtem ko se ena sama premika po gori, se svetilki ženske sčasoma izprazni baterija.
"Obtoženi je svoje dekle pustil nezaščiteno, izčrpano, podhlajeno in dezorientirano približno 50 metrov pod vrhom Grossglocknerja. Ni poskrbel za zavetje, ni je zavil v bivak vrečo oziroma odejo iz folije, da bi jo zaščitil pred vetrom in mrazom. Ker je bil obtoženi, za razliko od nje, zelo izkušen alpinist in je omenjeno turo tudi načrtoval, bi moral ravnati kot odgovoren vodnik in tragedijo preprečiti," še piše v obtožnici.
Plambergerjev odvetnik je dejal, da je bila smrt dekleta "tragična nesreča", on sam pa je v objavi na družbenih omrežjih, ki je bila pozneje izbrisana, svojemu pokojnemu dekletu napisal ganljivo sporočilo.
"Tako zelo te pogrešam. Neverjetno boli. Za vedno boš v mojem srcu. Brez tebe je čas brez pomena," je zapisal po poročanju nemškega Bilda.
Sojenje na deželnem sodišču v Innsbrucku naj bi se začelo februarja. Če bo obsojen, mu grozi do tri leta zapora.