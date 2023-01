Dekle razkrilo, kako je Tate preko družbenega omrežja pristopil do nje

Potem ko je konec decembra lani odjeknila novica, da so nekdanjega kikboksarja Andrewa Tata in njegovega brata, v okviru preiskave trgovine z ljudmi in posilstva, pridržali v romunski prestolnici, na dan prihajajo nove zgodbe mladih deklet, ki jih je Tate poskušal zvabiti v svoje kremplje.

Novinarka BBC se je pogovarjala s 16-letno Dario Gusa, ki je od Andrewa Tata na Instagramu prejela zasebno sporočilo, v katerem je pisalo zgolj "romunsko dekle", dodanih pa je bilo nekaj emojijev. Takrat je še hodila v šolo, ugledni vplivnež pa je bil skoraj 20 let starejši od nje. "Bila sem zmedena, saj sem imela le 200 sledilcev, račun pa je bil zaseben," je povedala Daria, ki je ena od dveh najstnic, ki sta za BBC opisali, kako sta Andrew Tate in njegov brat Tristan pristopila do njiju na spletu, očitno po standardni formuli. "Očitno je bilo, da sva srednješolki," je povedala Daria. "V najinem opisu sva imeli navedeno, katero srednjo šolo obiskujeva in vse ostalo. Mislim, da je samo poskušal najti dekleta, ki so bila čim bolj nedolžna ali naivna, po mojem mnenju." Pokazala je posnetek zaslona sporočila, na katerega ni nikoli odgovorila. Vendar pravi, da nekateri njeni prijatelji so. Daria, ki je zdaj študentka na univerzi v Združenem kraljestvu, je hči vidnega romunskega politika in se počuti sposobno javno spregovoriti, medtem ko se številni drugi nočejo izpostavljati.

Brata Tate sta trenutno v 30-dnevnem priporu v Romuniji, medtem ko policija preiskuje obtožbe o posilstvu in trgovini z ljudmi, kar oba zanikata. V videoposnetku, objavljenem na spletu, se zdi, da Andrew Tate poučuje druge, kako pristopiti k ženskam na družbenih medijih. "Po mojih izkušnjah je tisto, kar sproži zanimanje in željo, da se odzovejo ... vprašam, kje so," pravi v posnetku. "Včasih bom na konec dal popolnoma nesmiseln emoji: nekaj češenj, pomaranče ali jagode." Odkar je povedala svoje izkušnje, Daria pravi, da jo je veliko mladih obtožilo laganja. "Celo fantje, ki sem jih poznala iz srednje šole, me kličejo lažnivka, ker sem rekla, da sem nekoč prejela sporočilo od Andrewa Tata," je rekla. Pravi tudi, da veliko moških njenih let obožuje 36-letnega Andrewa Tata. V promociji za svoje spletne tečaje o manipuliranju in izkoriščanju žensk je Andrew Tate dejal: "Že več kot desetletje vodim studio s spletnimi kamerami ... Več kot 50 odstotkov mojih zaposlenih so bile takrat dejansko moje punce in nobena ni bila v industriji zabave za odrasle, preden me je poznala." Svojo nalogo opisuje kot "spoznati dekle, iti na nekaj zmenkov, spati z njo ... pripraviti jo do tega, da se zaljubi vame, da bi naredila vse, kar rečem," se nadaljuje objava, "in potem jo dobiti na spletno kamero, da bi skupaj obogatela." Pred tem je dejal, da nikoli ne bi hodil z žensko, starejšo od 25 let. Gabriela (ni njeno pravo ime, saj je želela prikriti svojo pravo identiteto) je bila stara 17 let, ko jo je na družbenih omrežjih kontaktiral Tristan, brat Andrewa Tata, čeprav se je kasneje pretvarjala, da je stara 19 let. Pokazala je njegovo prvo sporočilo, ki se je glasilo: "Lepa si." "Vedela sem, da uporablja enak pristop z drugimi dekleti," je rekla. "Pogovor vedno začne z isto besedo: Lepa si." Gabriela je povedala, da je njen prijatelj dobil popolnoma enako uvodno sporočilo od Tristana Tata.

Andrew Tate v svojem spletnem videoposnetku pravi, da besedna zveza "lepa si" ni slaba za uvod, in nadaljuje z orisom tega, kar opisuje kot "popoln primer" pogovora. Ko ugotovi, kje se ženska nahaja, Tate svetuje moškim, naj vprašajo: "Zakaj te nikoli ne vidim? Kje se skrivaš?" "99 odstotkov jih pravi, da se ne skrivajo," pravi v posnetku. In točno tako se je zgodilo v pogovoru z Gabrielo. Posnetki zaslona tega, kar naj bi bil njen pogovor s Tristanom Tatom, kažejo, da je njegovo naslednje sporočilo točno takšno, kot ga opisuje Andrew: "Zdi se mi, da sem te že videl nekje v mestu. Je to mogoče? Kje si se skrivala?" "Verjetno je," odgovori Gabriela. "Nisem se skrivala." Gabriela pravi, da jo je povabil ven z njegovim avtom in na zabavo, čeprav je odklonila. Posnetki zaslona njune izmenjave kažejo, da se je pogovor nenadoma končal, potem ko je na družbenih medijih objavila video o njem. "Pomembni ljudje vam ne bodo nikoli želeli pisati, če vas bodo videli početi kaj takega. Samo prijateljsko opozorilo," piše v enem njegovih zadnjih sporočil.