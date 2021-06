Dekle Romana Protaseviča iz zapora sporoča: Ne bom se vdala

Sofia Sapega, dekle beloruskega disidenta Romana Protaseviča, je v pismu iz zapora v Minsku svoji družini sporočila, da se dobro drži in da se ne bo predala. Žal ji je, ker zamuja svoje življenje, pravi, in družino prosi, naj Romanu ne zameri ničesar, saj jo je poskušal zaščititi, kolikor je bilo le mogoče.

Dve pismi, katerih vsebino je objavil britanski BBC, sta prva neposredna komunikacija Sofie Sapegaz njeno družino, odkar je bila pred dvema tednoma na letališču v Minsku aretirana skupaj s fantom, beloruskim opozicijskim aktivistom Romanom Protasevičem. Kot je znano, se je par na Ryanairovem letalu iz Grčije vračal v Litvo, ko so beloruske oblasti z lažno prijavo o bombni grožnji pilota prisilile, da je pristal na njihovih tleh. Ko je to storil, so par aretirali in odpeljali v zapor. Dejanje je sprožilo ostre obsodbe mednarodne skupnosti, ki so jim sledile tudi sankcije EU proti Belorusiji.

V pismih, označenih z besedami "KGB Prison" (zapor KGB), Sofia svoji mami sporoča, da se vsaka stvar enkrat konča in da verjame, da se bo končala tudi njuna saga, čeprav še vedno ni jasno, česa je 23-letnica sploh obtožena. Kot piše, ji je žal za vse, kar zamuja doma, vključno z dokončanjem magistrskega študija. "Danes bi morala zagovarjati svojo magistrsko nalogo in z Romanom zvečer jesti testenine v restavraciji, piti šampanjec, uživati v poletju, se poljubljati in ljubiti."Namesto tega, dodaja, sem zjutraj jedla kašo, zvečer pa čaj s piškoti. "Ni bilo Romana. Ni bilo restavracije, niti hladnega šampanjca. Ni bilo proslavljanja in ni bilo ljubezni." "Žalostno je razmišljati o tem, kaj vse se bo zgodilo, jaz pa bom to zamudila. Nisem hotela pisati o tem, a nimam nikogar, s komer bi to delila, zato si ne morem pomagati. Oprostite mi."

Opisuje tudi, kako se časovno orientira po bližnjem cerkvenem zvoniku, saj pri sebi nima ure. Mami zagotavlja, da je začela uživati v majhnih stvareh v življenju, kot sta ptičje žvrgolenje in sončna svetloba, ki pronica skozi okno njene celice. Razkrije tudi, da so ji dali zdravila proti paničnim napadom, ki jih je doživljala na začetku, in da je začela redno jesti. Ko je v zaporu dobila prvo mamino pismo, je zajokala, saj je zavohala njen parfum. Sofijin odvetnik je namreč v Belorusiji podpisal izjavo, da z družino ne bo delil nobenih podrobnosti o primeru, niti tega, ali je bila Sofia česa uradno obtožena. "Ničesar ne vemo in to je najbolj grozljiva stvar," je za BBC povedala Sofijina mama Anna Dudich. "Razen teh črk na papirju živimo v popolni nevednosti o tem, kaj se ji dogaja. Vse je potihnilo, grozno je."

icon-expand Rane na zapestjih Romana Protaseviča so bile na posnetku dobro vidne. FOTO: Twitter

Beloruske oblasti so sicer pred tem v javnost dale posnetek, na katerem je Sofia očitno govorila pod prisilo. Na njem je priznala, da je sodelovala pri ustvarjanju programa Nexta na platformi Telegram. Na državni televiziji pa so pred kratkim predvajali tudi intervju z njenim fantom, na katerem je ta priznal krivdo in obljubil, da se v politiko ne bo več vmešaval. Na njegovih zapestjih pa so bile vidne rane, ki so nakazovale na to, da so ga mučili in v te besede prisilili.

26-letni Protasevič je sicer soustanovitelj in nekdanji urednik programa Nexta ter eden glavnih beloruskih opozicijskih aktivistov, ki je lani poleti pozival k velikim protestom proti predsedniku in "zadnjemu evropskemu diktatorju" Aleksandru Lukašenku. Zaradi tega je bil označen za državnega sovražnika in uvrščen na seznam teroristov. Sofia v pismih piše tudi, da nikoli prej ni verjela v preroške sanje. A Roman je dan prej sanjal, da sta pristala v Minsku. "Prosim, ne krivite Romana za to, kar se nama je zgodilo. Zaščitil me je najbolje, kot me je lahko. Stvari bodo zanj še hujše in upam, da bo zdržal." "Poskuša biti močna in vse skupaj je zelo žalostno, jaz pa ne vem, kako naj ji pomagam. Pametna punca je, z nogami trdno na tleh. Vem, da razume situacijo, v kateri se je znašla," pa dodaja njena mama.