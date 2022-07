Indija: Po umoru matere pismo napisali z lastno krvjo in končno dosegli pravico

Indijska naklonjenost sinovom je zakoreninjena v splošno razširjenem kulturnem prepričanju, da družinska zapuščina sloni na moškemu dediču, ki naj bi tako tudi skrbel za starše v njihovi starosti. Potem ko hčeram ob poroki plačajo doto, jih te zapustijo in se preselijo k družini moža. Borci za človekove pravice menijo, da je prav to prepričanje vzrok za zanemarjanje in slabo ravnanje z deklicami ter za drastično izkrivljanje deleža moči med spoloma v Indiji. Številne družine se namreč odločijo za splav, če pričakujejo deklico.

Sodišče je na podlagi pričevanj zdaj 21-letne Latike Bansal in njene mlajše sestre njunega očeta Manoja Bansala obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Sodišču sta povedali, da je Manoja njuno mater umoril, ker mu ni rodila sina. Moški je sicer obtožbe zanikal in dejal, da je njegova žena naredila samomor, poroča BBC. Sodišče v mestu Bulandshahr v severni zvezni državi Utar Pradeš je v sredo odločilo, da je Bansal kriv umora svoje žene.

Med sojenjem sta sestri Bansal pripovedovali o njunem odraščanju. Dejali sta, da so se oče in njegovi sorodniki pogosto norčevali iz njune matere Anu Bansal in jo napadali, ker je rodila samo hčere. Prav tako je bila Anu prisiljena v šest splavov, ko so testi za določitev spola pokazali, da znova pričakuje deklico.

Latika je povedala, da se je njeno življenje spremenilo 14. junija 2016 zjutraj, ko je oče, domnevno ob podpori družinskih članov, ki obtožbe sicer zanikajo, njuno mater polil s petrolejem in jo zažgal. "Ob 6.30 zjutraj so naju zbudili materini kriki. Nisva ji mogli pomagati, saj so bila vrata najine sobe zaklenjena. Gledali sva, kako je gorela," sta dekleti povedali v svojem pričevanju na sodišču.

Dodala je, da sta po tem, ko so lokalne oblasti in reševalne službe ignorirale njune klice na pomoč, poklicali strica in babico, ki sta takoj prišla in Anu odpeljala v bolnišnico. Po podatkih zdravnikov, ki so jo zdravili, je imela ženska na svojem telesu 80-odstotne opekline. Nekaj dni pozneje je v bolnišnici umrla.

Deklici sta ministru pismo napisali z lastno krvjo

Njun primer je prišel v središče pozornosti šele po tem, ko sta deklici – takrat stari 15 in 11 let – z lastno krvjo napisali pismo takratnemu glavnemu ministru zvezne države Utar Pradeš Akhileshu Yadavu. V njem sta lokalnega policijskega uradnika obtožili, da je umor potvoril v samomor. Preiskovalec lokalne policije je bil kasneje suspendiran, ker ni opravil ustrezne preiskave, Yadav pa je odredil, naj primer nadzorujejo višji policijski in upravni uradniki.

"Trajalo je šest let, en mesec in 13 dni, da smo končno dosegli pravico," je za BBC povedal odvetnik Sanjay Sharma, ki je sestri zastopal na sodišču. "To je redek primer, ko sta hčerki vložili tožbo proti lastnemu očetu in dosegli pravico," je še dejal in dodal, da sta se dekleti v zadnjih šestih letih na sodišču pojavili več kot stokrat in da nista nikoli zamudili niti enega termina.

Sharma je dodal, da od družine ni zahteval nobenega denarnega plačila, saj gre za finančno šibkejšo družino, prav tako pa je želel s primerom opozoriti na širše družbeno vprašanje. "To ni le umor ženske. To je zločin proti družbi," je povedal.