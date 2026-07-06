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Deklica 32 ur ujeta pod ruševinami, posnetek njene rešitve obšel svet

Caracas, 06. 07. 2026 13.43 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Fabiana Blanco

Fabiana, 12-letna deklica iz Caraballede na severu venezuelske zvezne države La Guaira, je bila sama doma, ko sta 24. junija državo v razmaku nekaj sekund stresla dva močna potresa. Ruševine so jo zasule in takrat se je začelo dolgih in mučnih 32 ur čakanja na rešitev. Njena mama, reševalci in prostovoljci niso obupali, posnetek nasmejane deklice, ki so jo naposled le zagledali skozi luknjo, pa je postal viralen.

Ko so se tla začela tresti, je 12-letna Fabiana iz spalnice stekla v kuhinjo. "Videla sem, kako se predmeti tresejo, padajo in lomijo, nato so popokale stene. Stena, ki je naše stanovanje ločevala od sosednjega, se je sesula," se spominja trenutkov groze.

Ruševine so jo zasule, strop pa se je skoraj dotikal njenega obraza. "V tistem trenutku sem pomislila: 'Tega ne bom preživela. Nihče me ne bo rešil," je povedala po poročanju BBC-ja.

Njena mama Karina Blanco, inštruktorica spininga, je po potresu prihitela domov, a na mestu desetnadstropne stavbe, ki je bila nekoč njun dom, našla le ruševine. "Tekla sem z enega konca na drugega, jo iskala in vpila: 'Mrtva je. Moja hči je mrtva ..."

V zrušeni stavbi je bila ujeta tudi medicinska sestra, ki je pred potresom skrbela za sosede v zgornjem nadstropju. Na njene klice na pomoč se je odzvala Fabiana: "Rekla mi je, naj ostanem mirna, da bo vse v redu."

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Reševalci in prostovoljci so kopali po ruševinah in šest ur po potresu, okoli polnoči, so medicinsko sestro uspeli rešiti. Povedala jim je, da je v notranjosti še živa deklica z imenom Fabiana.

"Čutila sem nek notranji mir, morda sem bila v šoku. Iz nekega razloga sem imela upanje in vero," se spominja deklica. Pokrčeno nogo je uspela poravnati tako, da je premaknila nekaj ruševin. "Pri tem sem dobila praske in ureznine, a našla sem steklenico kečapa in nekaj naribanega sira. To me je ohranjalo pri zavesti."

Našla je tudi telefon, a ni mogla poklicati, ker ni bilo signala. Je pa posnela videoposnetek, v katerem je ljudi prosila za pomoč. Računala je, da ga bo sčasoma lahko poslala mami ali komu, ki bi ji lahko pomagal.

Ob zori je k stavbi prišla skupina venezuelskih gasilcev. Med ruševinami so klicali Fabiano, vendar niso slišali nobenega odgovora. "Rekli so mi, da ne morejo nič storiti, in odšli. Obšla me je grozna misel, da se je Fabiana morda zadušila ali doživela srčni infarkt. Nato je do mene pristopil prostovoljec in me vprašal, kaj se dogaja. On – Viktor – je bil moj junak," je za BBC še dejala Karina.

Viktor je vztrajno iskal in klical deklico. Sčasoma ga je slišala in se odzvala. Karina je bila ob novici, da je njena hčerka še živa, presrečna. Obvestila je gasilce, ki so na pomoč poklicali reševalno ekipo iz Caracasa, toda ko je ta prispela na kraj dogodka, se je že stemnilo.

Karina je zato v okolici iskala svetilke in ljudi prosila za pomoč. Sedem motorjev in nekaj avtomobilov je usmerilo žaromete v porušeno stavbo in tako olajšalo delo gasilcem. Ti so ob pomoči dodatnih ekip ponoči nadaljevali z izkopavanjem in naposled skozi luknjo le zagledali nasmejano deklico. Po 32 urah so izkopali dovolj širok rov, da so jo lahko rešili.

Posnetek nasmejane deklice, ki je kukala skozi odprtino v ruševinah, je v Venezueli postal viralen. "Po toliko urah sem bila zelo vesela, ko sem jih zagledala. Ugotovila sem, da ne bom umrla, da me bodo rešili," je dejala.

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Po zadnjih podatkih je v zadnjih potresih v Venezueli – drugi z magnitudo 7,5 velja za enega najmočnejših v zadnjem stoletju – umrlo 3342 ljudi, na desettisoče pa je še vedno pogrešanih.

Karina je povedala, da so od skoraj 50 ljudi, ki so živeli v njeni stavbi, rešili le tri preživele. Ena srečnica med njimi je bila Fabiana. Pri tem je utrpela le zlom levega stopala ter nekaj odrgnin in modric.

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KOMENTARJI2

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Podlesničar
06. 07. 2026 15.30
Kako lepo zrežirano...
Odgovori
0 0
borjac
06. 07. 2026 14.40
Vso srečo v življenju ti želim , deklič.
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