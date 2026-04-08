Tujina

Palestinska deklica dobila novo priložnost za zdravljenje v Veliki Britaniji

London, 08. 04. 2026 14.13 pred 20 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Reševalna vozila na palestinskem ozemlju

Njena družina je upala, da bo deklica odšla na zdravljenje v ZDA, toda odkar je Trumpova administracija avgusta lani ustavila izdajanje vizumov za obiskovalce za vse Palestince, so ti v Egiptu obtičali v negotovosti. Desetletna Mariam Sabbah bo zdaj namesto v ZDA deležna specialistične oskrbe v Veliki Britaniji.

Palestinska deklica, ki je med izraelskim bombardiranjem Gaze izgubila roko, je v torek prispela v Združeno kraljestvo na specialistično zdravljenje. Na letališče Heathrow je prispela z mamo Fatmo Salman in dvema bratoma. Pričakala jih je majhna množica, ki je nosila darila, balone in šopke cvetja, poroča Guardian.

"Veseli smo, da smo tukaj, nikoli si nismo mislili, da bomo dejansko tukaj v Združenem kraljestvu," je dejala njena mati, medtem ko so njeni otroci stali v bližini s širokim nasmehom. Desetletna Mariam, ki so ji roko amputirali, potem ko je raketa zadela družinski dom v Deir al-Balahu, je ena od več kot 11.000 pacientov, ki so bili evakuirani iz Gaze, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Zdravstvena agencija ocenjuje, da 18.500 pacientov potrebuje nujno oskrbo, ki je v Gazi ni.

Evakuacija čez mejni prehod Rafah
Evakuacija čez mejni prehod Rafah
FOTO: Profimedia

Medtem ko je britanska vlada lani napovedala program medicinske evakuacije, je Mariam v Združeno kraljestvo prispela na zasebno financirano specializirano zdravljenje s pomočjo ameriške nevladne organizacije FAJR Global in projekta Pure Hope (PPH), navaja Guardian. Dobrodelna organizacija PPH s sedežem v Združenem kraljestvu od leta 2025 pomaga pri evakuaciji pacientov in njihovih družin v Združeno kraljestvo po modelu, ki je služil kot načrt za vladni program, ki zdaj deluje vzporedno.

Med množico, ki je družino pozdravila na letališču, so bile tri družine, ki jih je dobrodelna organizacija pomagala evakuirati, prav tako tudi 28-letna Soad Abuhemaida, ki je v Združeno kraljestvo novembra prispela iz Gaze kot štipendistka. "Ko sem slišala, da čez nekaj dni prihaja dekle, ki bo deležno zdravstvene oskrbe iz Združenega kraljestva, me je to resnično razveselilo," je bila ganjena. Njena družina namreč ostaja v Gazi. "Čutim, kar čuti ona, ker sem bila v njeni koži," je dodala.

'Evakuacije dejansko že dolgo ustavljene'

Humanitarne organizacije so pozvale britansko vlado, naj okrepi svoja prizadevanja, saj je SZO v ponedeljek napovedala, da bo začasno ustavila medicinske evakuacije, potem ko je bil ubit pogodbeni delavec organizacije. Soustanovitelj FAJR Global Mosab Nasser meni, da bo zaradi odločitve SZO izgubljenih še več življenj. "Zaradi vojne proti Iranu in zaprtja vseh mejnih prehodov z Gazo so bile evakuacije dejansko že dolgo ustavljene," je dejal Naser, ki je z družino prispel iz Egipta. "Od vojne proti Iranu nismo mogli evakuirati nikogar," je še poudaril.

Program britanske vlade, ki je nastal na podlagi zasebne poti projekta Hope za zagotavljanje oskrbe kritično bolnih in poškodovanih otrok v Gazi s strani NHS (britanski nacionalni zdravstveni sistem), se zanaša na to, da SZO zagotovi seznam pacientov, ki jih zdravstveni specialisti v Gazi opredelijo kot prednostne primere. Primere nato pregleda in o njih odloči ekipa vodij NHS.

Evakuacija čez mejni prehod Rafah
Evakuacija čez mejni prehod Rafah
FOTO: Profimedia

Že pred prekinitvijo evakuacij je bilo število evakuacij izjemno omejeno

Proces evakuacije, ki je pogosto dolg in naporen, zahteva usklajevanje SZO in izraelskih oblasti ter je privedel do izjemno omejenega števila medicinskih evakuacij, preden je zdravstvena agencija napovedala njihovo prekinitev do nadaljnjega.

Po podatkih SZO so od oktobra 2023 Egipt, Združeni arabski emirati in Katar pomagali največjemu številu pacientov, evakuiranih iz Gaze, sledijo jim države EU, Jordanija in Turčija. Ko je bil avgusta lani napovedan načrt britanske vlade, je visoki vir iz Whitehalla za Sunday Times povedal, da bodo evakuirali do 300 hudo bolnih otrok. Aktivisti so nato za Guardian povedali, da upajo, da bodo pomagali vsaj 100 otrokom, češ da bodo ljudje umrli med čakanjem.

Vladni tiskovni predstavnik je povedal, da je bilo doslej evakuiranih 50 otrok z ožjimi družinami. Niso komentirali, kako bo to vplivalo na shemo, navaja Guardian.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
08. 04. 2026 17.48
Angleži bi morali oskrbeti vse ranjene in pohabljene Palestince, ker so bili glavni pri ustanovitvi države Izrael na račun Palestincev.
bibaleze
