Deklica, ki jo je mati spustila v reko Savo, pokopana

Truplo deklice so našli 22. marca na levem bregu reke v Novem Beogradu, potem ko se je ujela na splavu. Interpol Beograd je o najdbi trupla otroka obvestil hrvaško notranje ministrstvo, analiza DNK pa je potrdila, da gre za pogrešano deklico.

Po odredbi okrožnega državnega tožilstva so truplo poslali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu. Tam so opravili še eno obdukcijo, ki je potrdila dokumentacijo srbskih uradnikov.